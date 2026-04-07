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Centre commercial Part-Dieu
Le centre commercial Westfield La Part-Dieu (Crédit : Romane Thevenot)

Lyon : le centre commercial de la Part-Dieu se transforme en scène immersive

  • par LC

    • Du 21 au 25 avril, le centre commercial Westfield La Part-Dieu accueille une création théâtrale inédite signée Laurent Gaudé. La billetterie vient d’ouvrir.

    Dans deux semaines, le centre commercial de La Part-Dieu se métamorphosera en décor de théâtre. Du 21 au 25 avril, le public pourra découvrir Au nom des arbres, un thriller poétique écrit par Laurent Gaudé et mis en scène par Roland Auzet.

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    Pensée comme une expérience immersive, la pièce invite les spectateurs à déambuler dans les allées du centre, équipés d’un casque audio et d’une application mobile. L’escalier central et la Place Centrale deviennent ainsi les scènes d’une fiction qui interroge notre rapport au vivant et à la mémoire des lieux.

    La distribution réunit notamment Victoire Du Bois, Hervé Pierre, ancien sociétaire de la Comédie-Française, ainsi que Thibault Vinçon. La billetterie est ouverte en ligne.

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