Médiathèque de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon. Crédit : Bibliothèque municipale de Lyon

La médiathèque de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon, sera fermée pour des travaux de rénovation entre mai 2026 et août 2017.

À compter du 2 mai prochain, la médiathèque de Vaise, située dans le 9e arrondissement sera fermée. Des travaux de modernisation vont être entrepris afin d’adapter l’établissement "aux évolutions des usages", "d’améliorer la qualité d’accueil du public" et "de mieux répondre aux exigences réglementaires et énergétiques." La livraison est attendue en août 2027.

Durant les travaux, les usagers pourront se reporter sur l’école Audrey Hepburn dès le mois de septembre. Un espace lecture sera mis à disposition et comprendra des documents en prêt pour tous les publics, un accueil pour les inscriptions et la livraison des documents depuis d’autres bibliothèques via le service Navette +. Un espace presse sera par ailleurs accessible dès le mois prochain à l’Espace Jean Couty de la mairie du 9e arrondissement.

La programmation culturelle se continuera, quant à elle, dans les différents lieux culturels du quartier (TNG Vaise, centre social Pierrette Auger, Espace de Vie Sociale), assure le communiqué diffusé ce mardi.