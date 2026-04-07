Lyon : le marché des créateurs l’Estive de retour à la Croix-Rousse le 31 mai

Organisé par l’association lyonnaise Arts Pentes, le marché des créateurs l’Estive s’installera de nouveau sur la place de la Croix-Rousse le 31 mai.

Le dimanche 31 mai, les Lyonnais ont rendez-vous sur la place de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon, pour le retour de l’Estive, un marché des créateurs, artisans et artistes. Organisé par l’association lyonnaise Arts Pente, l’événement se déroulera de 10 heures à 19 heures.

Au programme : 40 créateurs mettant à l’honneur le "made in France" et le circuit court autour de créations et pièces uniques. Bijouterie, mode, maroquinerie, céramique, papeterie, design et arts plastiques… Il y en aura pour tous les goûts. L’accès est libre et gratuit.

Plus d'informations sur le site de l'événement.