La SPA a lancé symboliquement la construction de son nouveau dispensaire à Lyon, mardi 10 décembre. Son ouverture est attendue pour septembre 2025.

Une première pierre symbolique avant l'ouverture au public en septembre 2025. La Société protectrice des animaux (SPA) de Lyon a lancé la construction de son nouveau dispensaire, mardi 10 décembre, dans le 3e arrondissement. Ce nouveau dispensaire sera deux fois plus grand que l'ancien local et situé à seulement 400 m de la gare Part-Dieu. Plus moderne et plus accessible, donc, ce local permettra aux personnes à faibles ressources de faire soigner leur animal de compagnie gratuitement. Cela concerne les personnes sans domicile fixe, allocataires des aides sociales minimales, etc.

Deux salles de consultation, dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite, une salle préopératoire et deux salles de réveil verront le jour d'ici septembre 2025, date prévue pour l'ouverture au public. "Nous franchissons, aujourd’hui, une étape essentielle pour offrir des soins vétérinaires de qualité et renforcer notre mission de solidarité", partage dans un communiqué Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA, remerciant par ailleurs la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien, notamment financier à hauteur de 200 000 euros.

Le coût de l'opération est estimé au total à 890 000 euros. En 2023, plus de 8 700 animaux ont été pris en charge par l'actuel dispensaire SPA de Lyon. Sachant que l'équipe - actuellement composée de 8 professionnels - s'agrandira en 2026, il se pourrait bien que la prise en charge augmente encore.

"Non à l'animal cadeau"

Par ailleurs, à l'approche des fêtes de fin d'année, la SPA de Lyon alerte à travers une nouvelle campagne sur "l'animal cadeau". "Les équipes de la SPA de Lyon déplorent chaque début d’année de recueillir chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie (NAC) qui sont le fruit de cadeaux de Noël", sougline-t-elle, rappelant que la période de Noël est "peu propice" à l'accueil d'un animal. Enfin, la rencontre entre le futur maître et l'animal reste une étape essentielle, "afin de s’assurer qu’ils soient mutuellement compatibles".

