Lyon : un sans-abri meurt noyé dans le Rhône 

Un homme d’une quarantaine d’années est décédé samedi 26 juillet noyé dans le Rhône au niveau du pont Gallieni. La victime était sans domicile fixe.

Le drame s’est déroulé samedi 26 juillet peu avant 23 heures. Un homme d’une quarantaine d’années et sans domicile fixe est mort noyé dans le Rhône, au niveau u pont Gallieni (2e et 7e arr.), ont appris nos confrères du Progrès. Alors qu’elle était avec ses amis et sous l’emprise de l’alcool, la victime a voulu se baigner dans le Rhône.

En difficulté, ses amis, restés sur le quai, ont alerté les secours, mais il était déjà trop tard. L’homme a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à huit mètres de profondeur. Il n’a pas pu être secouru. Toujours selon nos confrères, l’homme dormait près de l’avenue Leclerc (7e arr.) depuis l’évacuation du campement de Jean-Macé.

Lire aussi : Lyon : le campement de Jean-Macé évacué ce mardi, 8 interpellations