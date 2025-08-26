Actualité
place bellecour lyon
La nouvelle grande roue sur la place Bellecour à Lyon. (@NC)

Lyon : la place Bellecour aux couleurs du Maroc pour easyJet

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • Du 14 août au 15 septembre, la façade d’un immeuble emblématique de la place Bellecour se transforme en palais marocain. Une opération de la compagnie aérienne easyJet et de l’Office National Marocain du Tourisme pour célébrer les liaisons entre Lyon et le Maroc.

    Les Lyonnais ou touristes qui ont traversé la place Bellecour ces derniers jours ont déjà pu l'apercevoir : un trompe-l’œil monumental aux allures de palais marocain. Sur 196 m², la façade d’un bâtiment iconique a été recouverte d’une fresque immersive.

    A lire aussi : Easyjet annonce quatre nouvelles lignes au départ de Lyon

    Cette campagne inédite, imaginée par easyJet en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme, vise à mettre en lumière les cinq destinations desservies depuis Lyon par la compagnie aérienne low cost : Marrakech, Essaouira, Agadir, Rabat et, dès octobre 2025, Tanger. Première compagnie sur la plateforme lyonnaise, easyJet entend marquer les esprits grâce à cette installation spectaculaire, déployée avec les agences T&P France et Quartier M.

    Visible jusqu’au 15 septembre, l’initiative mêle patrimoine lyonnais et culture marocaine pour séduire les passants et leur donner un avant-goût d’évasion.

    A lire aussi Implantée à Lyon depuis 15 ans, EasyJet veut maintenir son leadership

    à lire également
    Hôtel de ville de Lyon
    À Lyon, la mairie engage des études pour préparer la rénovation de l'Hôtel de Ville

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hôtel de ville de Lyon
    À Lyon, la mairie engage des études pour préparer la rénovation de l'Hôtel de Ville 18:01
    place bellecour lyon
    Lyon : la place Bellecour aux couleurs du Maroc pour easyJet 17:12
    50 véhicules contrôlés, une vingtaine d'infractions relevées lors d'un contrôle routier près de Lyon 16:35
    Rhône : en intervention pour une tentative de suicide, des pompiers menacés au couteau 15:57
    Beaujolais : des vendanges sous le signe de la précocité et de la qualité 15:14
    d'heure en heure
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    182 km/h et positif à l’alcool et au cannabis : un jeune Lyonnais stoppé en route pour Walibi 14:38
    voiture police faits-divers
    Lyon : en fuite, un conducteur termine sa course dans une pizzeria 13:59
    police lyon faits divers
    "Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue 13:24
    police Lyon
    Des coups de feu tirés près de la gare de la Part-Dieu à Lyon, un blessé transporté à l'hôpital 12:46
    -54% d'accidents graves depuis 2023 : les chiffres "encourageants" de l'accidentologie à Lyon 12:02
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    OL-OM : les supporters marseillais privés de déplacement au Groupama stadium 11:41
    Lyon : un mouvement de grève sur le réseau TCL prévu le 8 septembre 10:59
    À Vénissieux, la dénomination d'un nouveau gymnase fait polémique 10:21
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut