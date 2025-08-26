Lyon : la place Bellecour aux couleurs du Maroc pour easyJet

La nouvelle grande roue sur la place Bellecour à Lyon. (@NC)

Du 14 août au 15 septembre, la façade d’un immeuble emblématique de la place Bellecour se transforme en palais marocain. Une opération de la compagnie aérienne easyJet et de l’Office National Marocain du Tourisme pour célébrer les liaisons entre Lyon et le Maroc.

Les Lyonnais ou touristes qui ont traversé la place Bellecour ces derniers jours ont déjà pu l'apercevoir : un trompe-l’œil monumental aux allures de palais marocain. Sur 196 m², la façade d’un bâtiment iconique a été recouverte d’une fresque immersive.

A lire aussi : Easyjet annonce quatre nouvelles lignes au départ de Lyon

Cette campagne inédite, imaginée par easyJet en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme, vise à mettre en lumière les cinq destinations desservies depuis Lyon par la compagnie aérienne low cost : Marrakech, Essaouira, Agadir, Rabat et, dès octobre 2025, Tanger. Première compagnie sur la plateforme lyonnaise, easyJet entend marquer les esprits grâce à cette installation spectaculaire, déployée avec les agences T&P France et Quartier M.

Visible jusqu’au 15 septembre, l’initiative mêle patrimoine lyonnais et culture marocaine pour séduire les passants et leur donner un avant-goût d’évasion.

A lire aussi : Implantée à Lyon depuis 15 ans, EasyJet veut maintenir son leadership