Actualité
Illustration d’un contrôle de la gendarmerie. (@GendarmerieduRhône)

50 véhicules contrôlés, une vingtaine d'infractions relevées lors d'un contrôle routier près de Lyon

  • par La rédaction

    • En deux heures de contrôle à Dardilly, les gendarmes du Rhône ont immobilisé dix véhicules pour plusieurs infractions graves.

    Le 20 août dernier, les gendarmes de la BMO de Dardilly et de la compagnie de l'Arbresle ont mené un contrôle routier sur le chemin de Cuers à Dardilly de 16 h 30 à 18 h 15.

    Appuyés par l'équipe cynotechnique de Bron, les militaires ont contrôlé plus de 50 véhicules et 50 personnes. Et la liste des infractions relevées est longue. Un étranger en situation irrégulière a été placé en garde à vue alors qu'il conduisait sans permis.

    Deux personnes conduisaient sous l'empire de stupéfiants, tandis que deux autres conducteurs détenaient de la drogue dans le véhicule. Six conducteurs ont été arrêtés alors qu'ils utilisaient leur téléphone portable au volant. Trois conducteurs de scooters et moto ne portaient par de gants.

    Au total, deux mises en fourrière administratives ont été prononcées et dix véhicules ont été immobilisés.

    à lire également
    Rhône : en intervention pour une tentative de suicide, des pompiers menacés au couteau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    50 véhicules contrôlés, une vingtaine d'infractions relevées lors d'un contrôle routier près de Lyon 16:35
    Rhône : en intervention pour une tentative de suicide, des pompiers menacés au couteau 15:57
    Beaujolais : des vendanges sous le signe de la précocité et de la qualité 15:14
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    182 km/h et positif à l’alcool et au cannabis : un jeune Lyonnais stoppé en route pour Walibi 14:38
    voiture police faits-divers
    Lyon : en fuite, un conducteur termine sa course dans une pizzeria 13:59
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    "Propos antisémites", "balayette"... Un père dénonce l'agression de son fils à la sortie d'une synagogue 13:24
    police Lyon
    Des coups de feu tirés près de la gare de la Part-Dieu à Lyon, un blessé transporté à l'hôpital 12:46
    -54% d'accidents graves depuis 2023 : les chiffres "encourageants" de l'accidentologie à Lyon 12:02
    Entrée du Groupama Stadium, à Décines © Tim Douet
    OL-OM : les supporters marseillais privés de déplacement au Groupama stadium 11:41
    Lyon : un mouvement de grève sur le réseau TCL prévu le 8 septembre 10:59
    À Vénissieux, la dénomination d'un nouveau gymnase fait polémique 10:21
    train TER
    TER entre Lyon et Saint-Etienne : la Région hausse le ton face à SNCF Réseau 09:42
    photo tunnel mont-blanc
    Auvergne-Rhône-Alpes : Le tunnel du Mont-Blanc fermé 15 semaines pour travaux 09:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut