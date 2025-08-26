50 véhicules contrôlés, une vingtaine d'infractions relevées lors d'un contrôle routier près de Lyon

En deux heures de contrôle à Dardilly, les gendarmes du Rhône ont immobilisé dix véhicules pour plusieurs infractions graves.

Le 20 août dernier, les gendarmes de la BMO de Dardilly et de la compagnie de l'Arbresle ont mené un contrôle routier sur le chemin de Cuers à Dardilly de 16 h 30 à 18 h 15.

Appuyés par l'équipe cynotechnique de Bron, les militaires ont contrôlé plus de 50 véhicules et 50 personnes. Et la liste des infractions relevées est longue. Un étranger en situation irrégulière a été placé en garde à vue alors qu'il conduisait sans permis.

Deux personnes conduisaient sous l'empire de stupéfiants, tandis que deux autres conducteurs détenaient de la drogue dans le véhicule. Six conducteurs ont été arrêtés alors qu'ils utilisaient leur téléphone portable au volant. Trois conducteurs de scooters et moto ne portaient par de gants.

Au total, deux mises en fourrière administratives ont été prononcées et dix véhicules ont été immobilisés.