En travaux de rénovation depuis trois ans, la piscine de Gerland s'apprête à rouvrir ses bassins au public avec de nouveaux équipements.

Les bassins sont pleins, l'odeur de chlore se fait sentir. Le chantier de la piscine de Gerland touche à sa fin. Dès le 26 juin, les Lyonnais pourront à nouveau profiter de l'historique piscine du 7e arrondissement de Lyon. Après trois ans de travaux, elle possède désormais deux bassins, des équipements sportifs et un sauna. "On va pouvoir accueillir 229 000 personnes par an", affirme Yves Blein, directeur de l'Union nationale des clubs plein air (UCPA), chargée de l'exploitation du lieu. Totalement modernisée, la piscine sera alimentée grâce à 320 mètres carrés de panneaux photovoltaïques de toit.

Un véritable complexe sportif

Le complexe disposera ainsi d'un bassin extérieur de 50 mètres, chauffé toute l'année grâce au réseau urbain. Un second bassin de 25 mètres a été installé à l'intérieur des nouvelles infrastructures. Les usagers pourront également profiter de plusieurs salles de fitness au deuxième étage. Quant à l'imposant plongeoir blanc, les architectes lui ont redonné sa splendeur d'antan pour respecter l'identité de la piscine. Le coût total des travaux s'élève ainsi à 14 millions d'euros dont 2 millions financés par la Région et 1 million par la Ville. Le reste est pris en charge par GL events, propriétaire du complexe sportif autour du Matmut Stadium.

"Le savoir-nager est l’un des savoirs fondamentaux inscrits dans les exigences de l’Education Nationale" Grégory Doucet, maire de Lyon Tweet

Ces nouveaux équipements seront gérés par 28 salariés recrutés par l'UCPA. L'exploitant compte d'ailleurs proposer aux usagers de tout âge une cinquantaine de créneaux sportifs. Il y aura notamment des stages d'initiation à la natation, de perfectionnement, d'aquagym ou encore d'aquabike. "Le savoir-nager est l’un des savoirs fondamentaux inscrits dans les exigences de l’Education Nationale", affirme le maire de Lyon Grégory Doucet. C'est pourquoi la réouverture de la piscine de Gerland était très attendue par la municipalité. "Cette piscine vient répondre aux carences en équipements nautiques à Lyon", ajoute l'édile. En effet, la dernière piscine construite à Lyon est celle de Vaise, en 1969.

Le plongeoir de la piscine, haut de 10 mètres, a été repeint en blanc, sa couleur d'origine.

3 euros minimum l'entrée

Le vaste projet s'inscrit dans une démarche de valorisation du quartier. "Il faut voir dans la réouverture de cette piscine l'évolution de tout Gerland", explique Olivier Ginon, président de GL events. Depuis 2017, l'entreprise a en effet participé à changer le visage du quartier entourant le stade. GL events a notamment refait le Matmut Stadium, ouvert un centre d'entraînement et s'apprête à ouvrir un hôtel à proximité. "Nous sommes heureux de contribuer à cet investissement et que les habitants puissent en profiter", conclut Olivier Ginon.

"Un centre aquatique n’est pas qu’un lieu d’apprentissage de la natation, c'est aussi lieu social" Yves Blein, directeur de l'UCPA Tweet

Afin de rendre le complexe accessible au plus grand nombre, l'accès à la piscine ne devrait pas être trop élevé. Si les prix ne sont pas encore connus, l'UCPA annonce que le tarif réduit ne dépassera par les 3 euros. "Un centre aquatique n’est pas qu’un lieu d’apprentissage de la natation, c'est aussi lieu social", estime ainsi Yves Blein. Les différentes formules seront donc dévoilées prochainement et devraient s'aligner sur les prix des autres piscines lyonnaises.

Le nouveau bassin intérieur de 25 mètres.

