Lyon : Un festival gratuit du 5 au 7 juillet au Parc de la tête d'Or

Le festival "Dialogues en humanité", entièrement gratuit et ouvert à tous, se tiendra du 5 au 7 juillet au Parc de la Tête d'Or (Lyon 6e).

Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, le Parc de la Tête d'Or (Lyon 6e) accueillera le festival "Dialogues en humanité", un festival entièrement gratuit et ouvert à tous, destiné au grand public et sans inscription. Cette année, une thématique au coeur de la programmation : Place à l'humanité.

Trois jours d'ateliers interactifs

Dans un communiqué, la Métropole de Lyon explique que le festival a pour objectif de "mettre en avant les échanges humains", en posant des questions comme : "Face à la montée de la violence, à la déshumanisation, quelles actions apporter ? Comment retisser des relations d'humain à humain ?". Pendant trois jours, la Métropole de Lyon invite les habitants et passants à prendre part aux

nombreuses tables rondes, mais aussi à participer aux ateliers et à découvrir les performances musicales et culturelles.

Au programme, des tables rondes autour de thèmes variés, des activités physiques et sportives, des concerts et spectacles, ou encore des rencontres et dédicaces d’auteurs. L'ensemble du programme est à retrouver sur : https://dialoguesenhumanite.org/lyon-france/2024-place-a-lhumanite#toc-le-programme-

Lire aussi : La Ville de Lyon présente son nouveau programme pour le Parc de la Tête d'Or