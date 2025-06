Situé dans le 1er arrondissement de Lyon, le bar 405 est perturbé par d'importants travaux sur la rue de la Lanterne. Sa fréquentation a drastiquement diminué.

Depuis un mois, des travaux menés rue de la Lanterne perturbent le bar 405, dans le 1er arrondissement de Lyon. Comme rapporté par nos confrères de BFM Lyon, la fréquentation de l'établissement a diminué de 95 %, selon son gérant. C'est ainsi que le nombre de clients par jour serait passé de 300... à 20.

Malgré ces travaux, une terrasse a été installé devant le bar pour y accueillir des clients. Les cinq employés sont en congés imposées depuis bientôt un mois et le gérant, qui ne se verserait plus de salaire, réclame à la Ville et Métropole de Lyon de verser le chômage partiel à ses salariés, relatent nos confères.

