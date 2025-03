Déménagement de la gare routière de Lyon à Gerland : les moto-écoles dans le flou

Alors que la gare routière de Perrache va déménager sur le parking du Palais des sports de Gerland à Lyon, les moto-écoles qui louaient le site pour leur activité doivent plier bagages.

Près de vingt ans plus tard, les seize moto-écoles installées sur le parking du Palais des sports de Lyon vont devoir plier bagages, contraintes et forcées. Dans le cadre du projet de requalification du centre d'échange Lyon-Perrache, la Métropole de Lyon va en effet déplacer la gare routière de Perrache à Gerland, d'ici la fin de l'année 2025. Forçant les professionnels de la route à quitter les lieux (propriété de la Métropole, louée à la Ville) qu'ils louaient à la Ville de Lyon et à trouver un nouveau terrain pour former leurs élèves, alors que le foncier se fait rare dans l'agglomération.

"Problématique identifiée" assure la Métropole qui somme toutefois les moto-écoles de quitter les lieux

Le déménagement se fait en vitesse, et alors que la collectivité "n'avait pas d'autre solution" a indiqué son président, Bruno Bernard en conseil métropolitain lundi 17 mars. Bien que lancé depuis près de dix ans, le projet "Ouvrons Perrache" n'avait peut-être pas tout à fait été pensé précisément. Selon Bruno Bernard, la question de la gare routière n'avait pas été réglée par ses prédécesseurs : "Quand nous sommes arrivés en 2020. nous avons regarder où allait atterrir cette gare internationale, et elle n'atterrissait nulle part", a-t-il indiqué.

Faute de mieux donc, la Métropole a décidé d'installer temporairement la gare routière internationale actuelle vers le 7e arrondissement de Lyon. Avec une activité de 150 à 250 cars par jour, pour un total de plus de 2,5 millions de voyageurs par an, elle est la deuxième gare routière nationale en fréquentation après celle de Paris Bercy. Pour les moto-écoles, c'est la douche froide.

"Nous n'avons pas de visibilité, on refuse des élèves"

"La problématique est identifiée", assure-t-on du côté de la Métropole, indiquant que "l'association des moto-écoles a été mise au courant dès le mois de juillet 2024 de cette situation et du besoin de relocalisation". Du côté de l'association, on assure avoir été informé de la situation par un courrier de la Ville de Lyon à la fin du mois d'août, puis une première visioconférence avec la Métropole en décembre. Pour l'heure, les moto-écoles restent sans solution, alors qu'elles sont censées libérer le parking du palais des sports "mi-mars" indique la Métropole, maintenant donc.

Le président de l'association, Christophe Godard sonde plusieurs communes de la Métropole de Lyon à la recherche d'un parking adéquat, notamment Bron. Avec ses nombreuses zones de stationnement, le Groupama stadium pourrait également être une solution, mais les contacts sont pour l'heure restreints. Les moto-écoles "sont notamment accompagnées dans leur démarche par la Métropole de Lyon. Plusieurs pistes ont été explorées, mais cet accompagnement est toujours en cours, avec la complexité de trouver un foncier disponible répondant aux contraintes et besoins de cette activité", assure quant à elle la Métropole de Lyon.

Si Christophe Godard reconnaît un accompagnement de la collectivité, il déplore le manque de fluidité dans les échanges, alors que les travaux s'apprêtent à débuter. "Nous n'avons pas de visibilité, on refuse des élèves", explique-t-il. Difficile aussi pour les apprenants et aspirant apprenants de se projeter, sans savoir où se tiendront leurs leçons de conduite. L'heure est en tout cas à la discussion et à l'amiable entre auto-écoles et collectivité. Mais il se murmure dans les rangs de la Fédération des motards en colère que le sujet pourrait s'inviter dans une future manifestation anti-ZFE.

