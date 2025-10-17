Actualité
Rhône : une culture de cannabis découverte par hasard par les gendarmes

  • par La Rédaction

    • En marge d’une enquête pour cambriolages, les gendarmes de Vaugneray ont mis au jour une plantation illégale de cannabis, entraînant la poursuite de son propriétaire.

    Ce sont des vols avec effraction qui ont conduit les gendarmes de Vaugneray à mettre la main sur une culture de cannabis, à Grézieu-la-Varenne. Le 1er octobre, alors qu’ils menaient une enquête de voisinage dans le cadre d’une série de cambriolages, les militaires ont perçu une forte odeur de cannabis émanant d’une propriété.

    Depuis la voie publique, ils ont repéré plusieurs plants sous serre, caractéristiques d’une culture illégale. Une perquisition menée le 7 octobre a permis la saisie de dix plants de deux mètres, 90 grammes d’herbe conditionnée et près de 80 sachets de conditionnement.

    Le propriétaire a reconnu les faits et fera l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Une affaire qui souligne, selon la gendarmerie, la vigilance et la réactivité des forces locales.

    bruno bernard
    "Un recul historique" : à Lyon, Bernard fulmine alors que Sarselli propose de rouvrir les voies bus aux voitures

    Faire défiler vers le haut