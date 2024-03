The Black Keys aux Nuits de Fourvière. (@NC)

Moins de 24 heures après l’ouverture de la billetterie de l’édition 2024 des Nuits de Fourvière, 23 spectacles affichent déjà complet. Jusqu’à 200 000 personnes se sont connectées simultanément sur la billetterie. Un record.

5 heures, c’est le temps qu’il aura fallu aux Nuits de Fourvière pour écouler un tiers des billets mis en vente pour cette édition 2024, prévue du 30 mai au 25 juillet. Mercredi 13 mars à 17 heures, pas moins de 55 000 billets avaient ainsi trouvé preneur, alors que la file d’attente était encore longue pour accéder au site du festival. "On ne note une affluence record pour ce lancement, avec jusqu’à 200 000 personnes connectées simultanément sur le site de vente en ligne", précisent les équipes des Nuits de Fourvière.

De quoi susciter des crises d'hystéries et générer des messages d'aigreurs, voire d'énervement de la part d'internautes déçus :

La billetterie des nuits de @fourviere c'est sécher 2 heures dans une file d'attente virtuelle, avant que tout plante.

Repartir de zéro, sécher à nouveau 2h pour que tout plante encore.

Chaque année ... c'est pas comme s'il y avait à tirer une leçon des expériences passées... — Virginie (@ninette777) March 13, 2024

C’est plus difficile d’avoir une place pour Véronique Sanson que pour Taylor Swift dans de pays. (Oui ça fait 5h que je suis en liste d’attente pour les Nuits de Fourviere…) — Madame de Crève (@mondesreels) March 13, 2024

Comme d'habitude, les Nuits de@fourviere

ont un système de réservation débile, qui nous laisse connecté des heures durant, et qui nous vire à la fin de la file d'attente. Et quand on y arrive, tout est complet. Meilleure pub pour le marché noir... pic.twitter.com/UGSH1ihlD2 — Nonodevil_Real ن 🇮🇱🇫🇷🇨🇭 (@Nonodevil_real) March 13, 2024

23 spectacles déjà complets

Ce jeudi matin, moins de 24 heures après l’ouverture de la billetterie, pas moins de 23 soirées affichent complet. Il s’agit en grande majorité de concerts : King Gizzard & TLW / Amyl And The Sniffers, PJ Harvey, Justice, Véronique Sanson, Air, Zaho de Sagazan, Louise Attaque, Octopus - Cheptel Aleikoulm, Whiplash cine-concert, Parcels, Iam, Angus and Julia Stone, Grand Corps Malade, La Poetique de l’Instable, Simple Minds, Protest Songs, Thibault Cauvin & M, Mc Solarr, Symphonie Fantastique - ONL, Edouard Baer, Nile Rodgers & Chic, une date de Circus Ronaldo Swing, Patti Smith.

Pour les personnes ressorties bredouilles de la billetterie, tout n’est peut-être pas encore perdu. Des listes d’attentes sont ouvertes sur le site des Nuits de Fourvière pour la vingtaine de spectacles complets. Par ailleurs, une plateforme de revente des billets garantissant leur validité sera accessible à partir du 15 avril sur Reelax Tickets, pour acheter ou revendre vos tickets.

À noter que près de 100 000 billets sont encore disponibles à la vente pour près d’une centaine de représentations de musique, théâtre, danse, cirque ou encore opéra.