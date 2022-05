Lyon : l'Ultra boucle de la Sarra remportée par Paul Henri Romestin

La dixième édition de l'Ultra boucle de la Sarra à Lyon a rendu son verdict samedi 21 mai en fin de soirée.

Samedi 21 mai s'est déroulé la dixième édition de l'Ultra boucle de la Sarra. L'épreuve ultime, sur 24 heures, a été remportée par Paul Henri Romestin. Déjà vainqueur en 2017 et 2019, le coureur expérimenté a su dompter la chaleur étouffante. Il a bouclé 81 boucles durant l'épreuve, soit 165 km en une journée complète. Lors des éditions précédentes, il avait bouclé un tour de plus.

Dans les autres catégories, Jérôme D'Orio termine le 12 heures en tête du classement, après avoir réalisé 45 tours pour presque 92 km. L'épreuve sur 6 heures est remportée par Sophie Laplane, avec 27 tours et 55 km. Cette édition s'est déroulée dans des conditions difficiles, sous une très forte chaleur. Quelques coureurs ont dû arrêter leur effort après un "coup de chaud".

Plus de 400 coureurs

La toute nouvelle course sur deux heures a remporté un franc succès avec de nombreuses inscriptions de dernière minute au cours de la semaine écoulée. Une soixantaine de coureurs en ont pris le départ et ont vu William Maynand s'imposer. Le coureur de Lyon a réalisé 12 tours pour 24 km parcourus dans le temps imparti.

Cette année encore, quelque 400 coureurs ont pris part à cette course atypique qui, en plus d'un parcours autour d'une boucle d'un peu plus de 2 km, oblige les participants à enjamber 563 marches à chaque passage ! Des effectifs stables par rapport aux années précédentes. "Au départ, l'association est née en 2012 avec l'idée de proposer un 24 heures. C'était trop compliqué au début donc nous avons commencé à un 6 heures et sommes montés en puissance. L'ultra boucle, c'est vraiment notre événement de coeur", livre un membre de Lyon Ultra Run, l'association organisatrice de l'événement. Elle est aussi aux commandes de la Lurdunum et de l'édition nocturne, du Lyon Urban Trail, de la Sainté-Lyon et de deux événements autour du VTT, le STL et le Lyon Free Bike. Le trail a un bel avenir en ville !