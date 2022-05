Orages à Lyon : le Rhône placé en vigilance orange

Des orages sont attendus en fin d’après-midi et dans la soirée. Crédits : christopher via Flickr

Une vigilance orange pour des orages violents a été déclenchée par Météo France à Lyon et sur tout le département du Rhône.

Le ciel reste pour l'instant couvert dans le Rhône et à Lyon, sans qu'il n'y ait de précipitations. Mais Météo France s'attend à de forts orages dans l'après-midi et la soirée. Une alerte orange est même déclenchée sur le département.

Grêle et fortes rafales

Cette alerte est déclenchée principalement sur la période 15h-minuit sur cette journée du dimanche 22 mai. Météo France prévoit des orages parfois forts (fortes rafales et grêle) cette après-midi et ce soir arrivant depuis le Massif central. La population est invitée à faire preuve d'une grande vigilance.

"Dans un contexte de fortes chaleurs, des orages devraient se développer à partir du début d'après-midi sur les départements du sud du Massif Central placés en vigilance orange, puis se propager vers le nord-est pour atteindre la région lyonnaise en fin d'après-midi et soirée. Une deuxième vague d'orages violents pourrait toucher le nord de l'Auvergne en soirée/milieu de nuit. Ces orages pourront être violents et sont caractérisés en particulier par un risque de très fortes rafales, atteignant ou dépassant par endroits 100 km/h. Le risque de grêle est également bien présent. Enfin les intensités de précipitations pourront être très importantes par moments, pouvant générer du ruissellement. En soirée, les premiers orages pourraient gagner les départements plus à l'est. Même s'ils perdent un peu de leur intensité, la situation y est également à surveiller", indiquent les météorologues.

Les autres départements concernés par l'alerte orange orage : la Gironde, la Charente, la Vienne, la Haute-Vienne, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Corrèze, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Cher, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Allier, les Landes, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime.