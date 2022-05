Lyon : le trail déjanté de l'Ultra boucle de la Sarra est lancé

Depuis hier soir, des frappés d'ultratrail se dépassent sur la désormais mythique Ultra boucle de la Sarra, sur les hauteurs de Lyon.

C'est une course atypique, dans la lignée des trails urbains de Lyon. L'ultra boucle de la Sarra, qui se déroule non loin de Fourvière, a débuté vendredi 20 mai à 23h avec le départ de la course 24 heures, à la lueur des flambeaux. Depuis ce samedi 11h, les participants aux 12 heures sont, eux aussi, sur le pont tandis que les coureurs du 6 heures partiront à 17h. Enfin, c'est à 21h que le nouveau format sur 2 heures sera lancé. "Ça attire des gens qui n'ont pas l'habitude des ultras", notent les organisateurs.

Quelque 425 amateurs de dépassement de soi et une centaine de bénévoles sont attendus durant ce grand week-end de trail, sous une chaleur de plomb - déjà 30 degrés avant midi - qui viendra corser un peu plus la dixième édition de cette épreuve. La remise des prix est prévue ce samedi soir, à 23h30.

Des marches, et encore des marches !

L'Ultra boucle de la Sarra, c'est une boucle de 2 km et 90m de D+... avec 563 marches à enquiller à chaque passage ! Les participants doivent parcourir le plus de distance sur le temps de course qu'ils ont choisi. Et les coureurs affolent les compteurs : actuellement, c'est Paul Henri Romestin, vainqueur en 2017 et 2019 avec 82 boucles, qui domine le classement du 24 heures. À la mi-course, il a déjà effectué 51 tours, soit 104 km

Côté parcours, le circuit débute sur l’esplanade de la Sarra, puis descend la pente herbeuse de la piste de la Sarra jusqu’à la sortie par le parking. Il emprunte ensuite le chemin de Montauban, une voie sans issue avec très peu de circulation. Puis c’est la montée Nicolas de Lange, plus longue montée en escaliers de la ville, jusqu’à l’entrée du parc des Hauteurs sur la droite. Il traverse le parc sur le chemin du viaduc en passant sur la passerelle des Quatre-Vents pour revenir au point de départ à La Sarra. De l'herbe, de la terre, du bitume, du stabilisé, du bois.

Des boucles solidaires

Cette année, chaque boucle effectuée fera avancer un compteur de dons, destinés à soutenir les malades souffrant de la maladie de Charcot (appelée SLA). Ainsi, plus il y aura de boucles effectuées, plus le compteur ira loin, à hauteur de 40 centimes reversés par boucle (hors l'épreuve 2 heures solo).

Pour les supporters : buvette et snack sont disponible sur place. Des animations sont également prévues durant la journée. Dans le même temps, le parc France Aventures Fourvière fête ses 20 ans durant tout le week-end avec de nombreuses festivités.

Pour suivre les temps de course, cliquez ici.