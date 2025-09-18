Lyon : l'INSEE dresse le bilan sur l'emploi au centre commercial de la Part-Dieu

Pour les 50 ans du centre commercial de la Part-Dieu, l'Insee a analysé l'emploi au sein du centre en le comparant à celui du quartier alentour.

Pour les 50 ans du centre commercial de la Part-Dieu, l'INSEE Auvergne-Rhône-Alpes s'est intéressé aux emplois au sein du centre commercial de la Part-Dieu. Pour cela, cette dernière a confronté les données du centre-commercial à celle du quartier de la Part-Dieu, dans un rayon de 700 mètres autour du bâtiment. Sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, métier exercé, type de contrat de travail, durée de travail et salaire… l'ensemble des informations ont été analysées afin d'établir les caractéristiques pour les salariés du centre-commercial.

58% des salariés dans le commerce

Selon l'étude, le secteur d'activité le plus employeur au sein du centre serait le commerce (58%), suivi de l'hébergement et de la restauration (12%) et du transport et de l'entreposage (11%). Du côté du quartier la Part-Dieu, l'administration publique (20%) arrive en tête, suivie de peu par les activités spécialisées, scientifiques et techniques (14%) et les activités financières et d'assurance (11%). L'activité commerciale arrive quant à elle quatrième, représentant seulement 10% de l'emploi.

Sans surprise, la profession la plus exercée au sein du centre n'est d'autre que vendeur en habillement (15%), les autres vendeurs non-spécialisés se situent deuxième et représentent 8% de l'emploi. Dans le quartier de la Part-Dieu, la plus grande part d'emploi est occupée par des postes de bureaux : les ingénieurs en informatique représentent 5%, les employés de sécurité sociale et les employés d'administratif 3%.

Les salaires sont également plus faibles dans le centre commercial que dans le quartier. Le salaire mensuel médian du centre est fixé à 1 674 euros contre 2 350 euros dans le quartier. Un phénomène pouvant s'expliquer par le nombre d'emplois à temps partiel important du centre commercial.

Un emploi féminisé et jeune

Les chiffres de l'étude révèlent également un emploi plus féminisé au sein du centre (57% de femmes) comme dans le quartier (52% de femmes). Les jeunes semblent également très présents. 49% des employés du centre sont âgés de 14 à 29 ans, contre 24% dans le quartier. Les cinquantenaires et plus, n'occupent quant à eux que 13% des emplois du centre contre 25% dans le quartier.

"En confrontant ces données à celles des établissements situés dans un rayon de 700 mètres autour du centre commercial, celui-ci apparaît comme un ilot spécifique au sein d’un quartier bien plus hétérogène", souligne l'INSEE en conclusion de son rapport. Une étude plus approfondie est actuellement en cours et donnera lieu ultérieurement à une publication.

Lire aussi : Selon cette étude, le Rhône serait le meilleur département pour chercher un CDI