Lyon : l'exposition Toutankhamon célèbre le centenaire de la découverte du tombeau du pharaon

Le 26 novembre 1922 était découverte l'antichambre du tombeau du pharaon Toutankhamon. Un centenaire plus tard, l'exposition lyonnaise Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié permet de célébrer cet événement.

Depuis le 29 septembre et jusqu'au 24 avril 2023, l'exposition Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié passionne les visiteurs à la Sucrière à Lyon. Ce samedi 26 novembre revêt une symbolique particulière pour les organisateurs de l'événement : cela fait exactement 100 ans que le tombeau de Toutankhamon a été découvert par Howard Carter.

En fait, le 4 novembre 1922, les équipes de l'archéologue et un jeune porteur d'eau découvrent la première marche conduisant au tombeau. Après une vingtaine de jours de fouilles, ils parviennent, le 26 novembre 1922, à la porte scellée qui conduit au tombeau royal de Toutankhamon. Ce qu'on appellera l'antichambre. "Le 26 novembre devait s’avérer être le plus beau jour de ma vie", écrit Carter dans son journal.

Une exposition immersive à Lyon

L'exposition lyonnaise présente des reproductions du tombeau du pharaon ainsi que l'aventure de l'archéologue Howard Carter pour faire cette découverte. Une partie des objets a été créée en Égypte par le Supreme Council of Antiquities Replica Production Unit. La reconstitution du sarcophage de Toutankhamon se veut la plus fidèle à la réalité et constitue le joyau de cette exposition.

Toutankhamon. À la découverte du pharaon oublié – Du 29 septembre au 24 avril 2023 – À la Sucrière, Lyon 2e. Tarifs : 11 à 17€. Horaires : 10h à 17h du mardi au vendredi, 10h-19h en week-end. Fermé le lundi. Billetterie et renseignements sur expo-toutankhamon.com.