Loire : la police recherche un bébé enlevé par ses parents à l'hôpital

À Saint-Etienne (Loire), près de Lyon, un couple a enlevé son bébé alors qu'il avait été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance (ASE). La police recherche la famille.

L'information émane de nos confrères de l'AFP et du Progrès. Ce samedi 26 novembre, la police mène une opération pour retrouver une fillette enlevée par ses parents, alors qu'elle était placée auprès de l'ASE et se trouvait alors au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Étienne. Âgée de six mois, l'enfant a été enlevée vendredi dans l'après-midi, alors qu'elle se trouvait sous respirateur à l'hôpital nord, au sein du service de pédiatrie.

Placée par l'ASE à l'hôpital de Saint-Étienne

Les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) avaient repéré des carences éducatives dans la famille. Dans ce contexte, un juge des enfants avait placé provisoirement la fillette auprès de l'ASE. La structure l'avait alors confiée à l'hôpital, compte-tenu de son état de santé. Les parents sont sous le coup d'une enquête pour "soustraction d'un enfant à l'autorité à laquelle il a été confié". La sureté départementale de la Loire est chargée de cette affaire.

Aucune alerte enlèvement n'a pas été déclenchée pour l'instant, la Justice estimant que la fillette ne court pas de danger. Les recherches sont en cours et mobilisent d'importants moyens.