Lyon : un événement de gaming sur Twitch pour défendre la cause animale

Le Game 4 animals (littéralement : jeu pour les animaux) se déroule les 26 et 27 novembre sur Twitch, depuis un studio d'enregistrement à Villeurbanne, près de Lyon. L'occasion pour les streamers de se mobiliser pour une noble cause.

Game 4 animals, c'est un marathon solidaire en faveur des animaux, organisé par l'association Les Justiciers du coeur et soutenu par la fondation 30 millions d'amis. Organisé les 26 et 27 novembre depuis un studio d'enregistrement à Villeurbanne, l'événement se déroule en réalité sur la plateforme de streaming Twitch. Au programme, 36 heures de gaming solidaire avec des défis, des cessions explosives de jeux en ligne, des conseils, des ateliers et plein d'invités surprises dont quelques compagnons à quatre pattes. Les ambassadeurs de l'événement sont les streamers Trinity, Kayane, Gius, Gob et Little Big Whale.

Récolter des fonds pour 30 millions d'amis

Cet événement ressemble à Time for the planet, qui s'est déroulé en septembre dernier, où des joueurs ont récolté des dons pour soutenir des actions environnementales. Pour Game 4 animals, il s'agit de lancer des appels aux dons auprès des communautés des différents streamers participant à l'événement. L’intégralité des fonds récoltés seront reversés à la fondation 30 millions d’amis pour ses 250 refuges partenaires et les animaux en détresse qu’elle sauve chaque année. En 2021, pour la première édition, 155 000 euros avaient pu être récolter.