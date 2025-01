L’exposition LEGO The Art of brick se poursuit à Lyon. (@TheArtofbrick)

L'exposition LEGO The Art of brick, accessible au Grand Hôtel-Dieu de Lyon, se poursuit jusqu'à la mi-février 2025.

Arrivée le 12 septembre dernier au Grand Hôtel-Dieu de Lyon, l'exposition LEGO The Art of brick présente plus de 70 oeuvres de l'artiste Nathan Sawaya. Après avoir rencontré son public au New York Hall of Science, au Tank Shanghai ou à la Boiler House de Londres, l'exposition a attiré des milliers de lyonnais, d'auralpins et de visiteurs de passage", se réjouissent les organisateurs dans un communiqué.

La société de production Exhibition Hub et la plateforme Fever ont donc décidé d'allonger le rendez-vous jusqu'au 14 février 2025. Pour rappel, au total, plus d'un million de petites briques multicolores ont été utilisées pour réaliser des pièces inédites tels que des tableaux de maître, des répliques de monuments célèbres ou encore des créations originales.

Les réservations sont d'ores et déjà possibles sur le site officiel de l’exposition ainsi que sur la plateforme Fever. Comptez environ 1 heure pour une visite.

