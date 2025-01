Lyon : le salon de l'Etudiant revient à Eurexpo

Du 10 au 12 janvier prochain, Eurexpo se transformera en un espace dédié à l'orientation afin d'accueillir le Salon de l'Etudiant. Perçu comme un moment de stress pour certains, voici quelques conseils pour mieux l'appréhender.

Avis aux lycéens, à l'approche de la formulation des vœux Parcoursup le Salon de l'Etudiant s'installe à Eurexpo du 10 au 12 janvier. L'occasion de découvrir une multitude de formations et d'éclairer son parcours futur à travers un espace dédié à l'orientation et à la formation. Au programme, des conférences, des stands, des ateliers et des témoignages d'étudiants afin de vous aiguiller vers votre avenir.

Nos conseils pour un salon réussi

Réparti sur 140 000 m2, le salon de l'Etudiant peut apparaître comme un véritable labyrinthe et devenir une source de stress. Mais pas de panique, voici quelques conseils pour optimiser votre visite. Pour être le plus efficace possible, nous vous conseillons de réaliser quelques recherches en amont. Afin de ne pas vous perdre parmi les visiteurs, recherchez les domaines qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite vous informer sur les différentes formations et directement sélectionner les stands où vous rendre. Grâce à la carte interactive disponible sur l'Etudiant, il sera possible de rapidement les trouver.

Deuxième point, non moins important, préparer ses questions. Si certaines peuvent sembler naturelles, il est nécessaire de les noter afin de ne rien oublier le jour J. Parmi les interrogations à se poser sur la formation : quels sont les débouchés ? Son rythme : propose-t-elle des stages, une année d'alternance ? Propose-t-elle un accompagnement dans la recherche de stage ou d'emploi ? Possède-t-elle des relations avec des entreprises ? Est-elle proposée sur Parcoursup ? Le diplôme est-il bien reconnu par l'Etat ? ...

Enfin, n'oubliez pas votre CV. Le déposer, notamment dans les écoles hors Parcoursup peut permettre d'accéder à une certaine pré-sélection. Il permet également de montrer son sérieux et d'obtenir des conseils personnalisés avant de le présenter définitivement.

Comment s'inscrire ?

Si certains lycées prennent l'initiative d'emmener leurs élèves sur le salon, vous pouvez également vous y rendre seul. Pour cela, il suffit d''aller sur le site de l'Etudiant , et de vous inscrire de manière gratuite afin de recevoir votre place. Celle-ci sera obligatoire afin d'entrer dans l'enceinte d'Eurexpo.

