L'Orient-Express passera par Lyon en 2025

Le Venice Simplon-Orient, reliant Paris à Venise, fera deux escales exceptionnelles à Lyon en 2025.

Les wagons du célèbre Venice Simplon-Orient-Express passeront par Lyon en 2025. Permettant de relier notre capitale à Venise, le luxueux train de la société hôtelière Belmond propose aux lyonnais de se joindre à l'expérience en direction de l'Italie. Décoré à l'ambiance des années 20 et 30, les dix-huit voitures bleues feront escale le 8 août et 30 octobre prochain, avant de rejoindre la Côte d'Azur, puis l'Italie.

Art, gastronomie et paysages

L'occasion de se joindre à bord du mythique train et de voyager à travers art, gastronomie, et paysages durant deux jours et une nuit. Avec à son bord un équipage de 47 personnes, et des repas signés Jean Imbert, l'Orient Express se positionne comme un "train de luxe". Un luxe qui a un prix, puisqu'il faudra débourser minimum 4 554 euros pour une chambre double, les tarifs pouvant grimper jusqu'à 15 000 euros sur la période d'août.

