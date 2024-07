L’exposition LEGO The Art of brick arrive à Lyon. (@TheArtofbrick)

L'exposition LEGO® The Art of brick arrive à Lyon à partir du 12 septembre. La billetterie ouvrira dans quelques jours.

Quelques mois après le succès de l'exposition Brickus Maximus au musée Lugdunum dans le 5e arrondissement de Lyon, et après avoir rencontré un franc succès au New York Hall of Science, au Tank Shanghai ou à la Boiler House de Londres, l'exposition d'art en LEGO®, The Art of Brick, s'installe dans le Grand Hôtel-Dieu de Lyon à partir du 12 septembre.

Plus de 70 oeuvres en LEGO®

La collection présente plus de 70 œuvres de l’artiste Nathan Sawaya, mondialement connu pour ses sculptures en LEGO®. Au total, pas moins d’un million de petites briques multicolores ont été utilisées pour réaliser des pièces inédites tels que des tableaux de maître, des répliques de monuments célèbres ou encore des créations originales.

Un squelette de T-Rex de 6 mètres de long ou encore de nombreuses sculptures inspirées des œuvres d’art les plus célèbres au monde comme Le Penseur de Rodin, La Nuit Étoilée de Van Gogh, Le Cri d’Edvard Munch, La Jeune Fille à la Perle de Vermeer ou encore le David de Michel Ange seront à découvrir.

L'exposition proposera également un espace dédié au jeu, aux ateliers créatifs et aux constructions interactives pour le plus grand plaisir des visiteurs. Des milliers de briques seront mises à disposition pour laisser libre cours à la créativité des enfants comme des parents.

Il est d'ores et déjà possible de s'inscrire sur liste d'attente pour bénéficier d'un accès anticipé à la billetterie qui ouvrira le 30 juillet sur le site de l'exposition ainsi que sur la plateforme Fever.