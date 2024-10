Lyon : l'application Uber lance son service "ado"

L'application de VTC Uber lance ses courses "ado" mercredi 30 octobre, à Lyon et dans douze autres villes de France. Un service conçu afin de faciliter la vie des parents de manière sécurisée.

Déjà lancé dans plusieurs pays d'Europe et du monde, le service "ado" de l'application de VTC Uber est désormais disponible dans la ville de Lyon. Imaginé pour les adolescents de 13 à 17 ans, cette branche d'Uber a été créé afin de faciliter la vie des parents. Grâce à cet onglet, plus besoin pour eux de déposer, de récupérer ou d'attendre leurs adolescents, il leur suffit de commander une course, comme il le ferait pour eux.

Une fonctionnalité sécurisée

Si laisser son ado seul dans un VTC peut effrayer, l'application a mis en place un système sécurisé, afin de garantir tranquillité d'esprit aux parents. Rattaché à un compte familial, l'adolescent dispose alors de son propre compte, depuis lequel il peut réserver ses trajets. Des courses directement notifiées auprès des parents, qui peuvent ensuite suivre le VTC en direct, depuis l'application.

Une sécurité renforcée par un code PIN unique, indispensable au départ de la course, et d'un service d'enregistrement audio que l'adolescent peut déclencher à n'importe quel moment. Avant de procéder à une course "ado", les chauffeurs sont rigoureusement sélectionnés, sur les critères de leurs notes globales et de leurs antécédents. Un service sécurisé, certes, mais qui pose question quant à son impact environnemental et à son coût.

A lire aussi : Drôme : un nouveau service de VTC disponible à Valence