Drôme : un nouveau service de VTC disponible à Valence

Les Valentinois vont désormais pouvoir profiter du service de VTC de Bolt, déployé dans la ville depuis le 25 juillet.

Déjà présent dans une quarantaine de villes françaises, Bolt s'étend désormais à la Drôme. Le service de voiture de transport avec chauffeur (VTC) est en effet disponible à Valence depuis jeudi 25 juillet. "Bolt poursuit son expansion après avoir rencontré un franc succès dans plusieurs villes de la région, comme Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand", explique la direction de l'entreprise dans un communiqué.

"Améliorer les déplacements urbains à Valence"

En plus de Uber, les Valentinois peuvent donc profiter d'un nouveau service de VTC disponible 24 heures sur 24. L'application propose différents types de courses adaptés aux besoins des usagers. L'option Green permet ainsi de se déplacer de façon plus durable à bord de véhicules hybrides ou électriques. Et si une course classique ne suffit pas, l'option Priority donne accès à plus de confort.

Par ailleurs, il est possible de réserver une course jusqu'à 90 jours à l'avance. Une fonction SOS a même été mise en place pour assurer tant la sécurité des clients que des chauffeurs. Bolt annonce la possible arrivée prochaine de son service de taxi traditionnel. "Nous espérons contribuer à l’amélioration des déplacements urbains à Valence", indique Mathilde Giron, directrice des opérations de Bolt France.

