Lyon : l'album "Lyonnaises d'exception" est sorti, une exposition aux Archives, et des dédicaces

L'album "Lyonnaises d'exceptions" narre en BD la vie de lyonnaises qui ont marqué l'histoire de la cité. Louise Labé, Juliette Récamier, Sainte-Blandine ou encore la célèbre mère Brazier sont notamment revisitées en bande-dessinée.

Vous cherchez une idée de cadeau pour Noël ? Vous aimez Lyon ? Ne cherchez plus. La BD "Lyonnaises d'exceptions" revisite la vie de sept lyonnaises célèbres : Louise Labé, Juliette Récamier, Lucie Aubrac, Jeanne Bardey, Eugénie Niboyet, Sainte-Blandine et la mère Brazier, la plus célèbre des "mères" lyonnaises.

La BD est disponible dans toutes vos bonnes librairies, une BD réalisée par les auteurs Jean Dytar, Yan Le Pon, Arthur du Coteau, Anaïs Depommier, Marie Avril, Ludivine Stock, Aude Mermilliod et Louise Dupraz, et les textes par Nadège Druzkowski.

Une expositions aux Archives municipales

Aux archives municipales de Lyon, à Perrache, une exposition est proposée. Jusqu'à fin janvier. En accès libre.

Enfin, ce samedi 4 décembre, deux auteurs Yan Le Pon et Ludivine Stock sont en dédicaces à la librairie Bedetik dans le 7e arrondissement de Lyon. De 14h30 à 18h, 9 avenue Jean Jaurès Lyon 7e.