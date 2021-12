À partir de ce lundi 6 décembre, un collectif de parents et enseignants a prévu d’occuper l'école Mazenod, dans le 3e arrondissement de Lyon, pour y loger deux familles et leurs enfants scolarisés dans l'établissement.

Après l’école Joannes Masset dans le 9e arrondissement la semaine passée, c’est au tour de l’école Mazenod, à Lyon 3e, de faire l'objet d’une nouvelle occupation par des parents et des enseignants. Le collectif Jamais Sans Toit a annoncé que "des parents mobilisés viendront accueillir, dans les murs de l'école, pour la nuit, les familles d'enfants scolarisés sans hébergement " à partir de ce lundi 6 décembre. C'est donc la septième école occupée par des parents d'élève à Lyon en seulement quelques semaines.

RT après plus de 2000 € dépensés par le comité de soutien en nuitées d’hôtel et aucune solution proposée par les pouvoirs publics, l’école Mazenod #Lyon 3è sera occupée à partir de lundi 6 décembre.

3️⃣ enfants et leurs parents seront mis à l’abri pic.twitter.com/1fn6OjUQLu — Jamais Sans Toit (@jamaissanstoit) December 3, 2021

"Il est hors de question que des enfants dorment dehors par ces températures. L'occupation durera jusqu'à ce que les familles se vient proposer un hébergement digne par les pouvoirs publics", a expliqué le collectif Jamais sans Toit par voie de communiqué. À noter qu'en milieu de semaine, ce même collectif recensait pas moins de 29 familles sans abris à Lyon, dont 63 enfants. Elle relève près du double en métropole. Soit 60 familles et 135 enfants sans solution d'hébergement. Le 24 novembre dernier, Allan Maria, militant du collectif est venu sur le plateau de Lyon Capitale TV pour parler de la situation de ces familles. "Il y a différents profils. On peut avoir des personnes en situation régulière et qui ont eu des aléas de la vie, des personnes qui viennent de se faire expulser ou des personnes en France depuis plusieurs années empêtrées dans des démarches administratives pour obtenir des papiers", avait-il détaillé.

