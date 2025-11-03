Actualité
Image d’illustration déchets. (© Anna Shvets – Pexels)

Veolia déploie des bennes intelligentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer le tri

  • par La rédaction

    • Quatre bennes équipées de caméras et d'intelligence artificielle sont désormais en service dans la région. Elles permettent de caractériser en temps réel les déchets des entreprises et d'identifier plus de 30 familles de déchets.

    Veolia met en service quatre bennes intelligentes équipées de caméras de reconnaissance optique fournies par la start-up française Lixo, couplées à une intelligence artificielle développée par le groupe. Cette technologie, une première en France à destination des entreprises, permet aux clients de connaître précisément la composition de leurs déchets.

    40 bennes intelligentes déjà déployées en France

    Les entreprises bénéficient d'un accompagnement sur mesure pour améliorer leur tri : mise à disposition de contenants adaptés, nouvelle signalétique, formation des collaborateurs ou ajustement des fréquences de collecte. Cette solution améliore la qualité du tri à la source et facilite le recyclage.

    L'innovation répond aux obligations du décret 2021-1199 qui impose aux entreprises de caractériser chaque année leurs déchets. La caractérisation est automatisée, fiable et tracée, offrant un service clé-en-main pour se mettre en conformité tout en améliorant la valorisation.

    Ce déploiement s'inscrit dans le plan national de Veolia qui compte 40 bennes intelligentes sur le territoire français, au service de plus de 12 000 clients. "Nous plaçons l'intelligence artificielle au service d'un enjeu essentiel : optimiser le tri pour favoriser le recyclage", a déclaré Marc-Olivier Houel, directeur général de Veolia Recyclage et Valorisation en France.

    à lire également
    Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue 11:35
    Veolia déploie des bennes intelligentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer le tri 10:58
    Rhône : le colonel Benoît Villeminoz nommé à la tête du GIGN 10:22
    Grégory doucet
    Municipales 2026 à Lyon : "Ce n’est pas le temps de la campagne", assure Doucet 09:48
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli veut équiper les seniors d’un “bouton d’alerte anti-fraude” 09:15
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:33
    Tenu en échec par Brest, l'OL reste à 2 points du podium 08:11
    Près de Lyon : des lycéens s'engagent dans la préservation du patrimoine local 07:54
    la Saône en crue en février 2021.
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:33
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    De la pluie avant le retour du soleil à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:14
    Jean-Paul Bret
    Municipales à Villeurbanne : "Il est très vraisemblable que j’y aille", précise Jean-Paul Bret 07:00
    Les 5 sites touristiques de Lyon à revisiter avec Guides France 06:50
    À l’occasion des concerts de Lady Gaga à Lyon, un "Gaga Store Vintage" ouvre ses portes 02/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut