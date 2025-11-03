Veolia déploie des bennes intelligentes en Auvergne-Rhône-Alpes pour améliorer le tri

Quatre bennes équipées de caméras et d'intelligence artificielle sont désormais en service dans la région. Elles permettent de caractériser en temps réel les déchets des entreprises et d'identifier plus de 30 familles de déchets.

Veolia met en service quatre bennes intelligentes équipées de caméras de reconnaissance optique fournies par la start-up française Lixo, couplées à une intelligence artificielle développée par le groupe. Cette technologie, une première en France à destination des entreprises, permet aux clients de connaître précisément la composition de leurs déchets.

40 bennes intelligentes déjà déployées en France

Les entreprises bénéficient d'un accompagnement sur mesure pour améliorer leur tri : mise à disposition de contenants adaptés, nouvelle signalétique, formation des collaborateurs ou ajustement des fréquences de collecte. Cette solution améliore la qualité du tri à la source et facilite le recyclage.

L'innovation répond aux obligations du décret 2021-1199 qui impose aux entreprises de caractériser chaque année leurs déchets. La caractérisation est automatisée, fiable et tracée, offrant un service clé-en-main pour se mettre en conformité tout en améliorant la valorisation.

Ce déploiement s'inscrit dans le plan national de Veolia qui compte 40 bennes intelligentes sur le territoire français, au service de plus de 12 000 clients. "Nous plaçons l'intelligence artificielle au service d'un enjeu essentiel : optimiser le tri pour favoriser le recyclage", a déclaré Marc-Olivier Houel, directeur général de Veolia Recyclage et Valorisation en France.