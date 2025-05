La Nuit européenne des musées revient le 17 mai à Lyon

Le 17 mai se tiendra la 21e Nuit européenne des musées. A Lyon plusieurs musées seront ouverts jusqu'à minuit et proposeront des animations pour l'occasion.

Chaque année, plusieurs musées européens ouvrent leurs portes lors d'une soirée pour la Nuit des Musées. Cette année, celle-ci se tiendra le 17 mai. L'événement vise à offrir un accès gratuit à la culture à tous et à toutes dans une ambiance festive. A Lyon, plusieurs musées jouent le jeu et proposent une programmation variée, tout au long de la soirée.

Parmi eux, rendez-vous au musée des Beaux-Arts de Lyon pour une soirée entièrement pensée par les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Lyon. Au programme : des vidéo-projections, des artistes à l'œuvre et des performances au milieu des tableaux proposés de 19h à minuit. Changement d'ambiance du côté du musée d'Art Contemporain. Le site du 6e arrondissement vous invite pour une soirée "connectée", rythmée de jeux vidéo XXL, d'ateliers, performances et de DJ sets organisée de 18h30 à minuit. Autre programmation insolite : celle du Musée des Confluences, où plusieurs ateliers, concerts et animations autour du rêve seront dispensés de 19h à minuit.

D'autres musées proposeront des visites de nuit, à la lampe torche ou non, parmi eux :

Musée Gadagne (5e)

Musée de l'automobile Henri Malartre (Rochetaillée-sur-Saône)

Centre d'histoire de la résistance et de la déportation (7e)

Musée de l'imprimerie et de la communication graphique (2e)

Cité musée Tony Garnier (8e)

Lugdunum (5e)

Musée Jean Couty (9e)

Musée des sapeurs-pompiers (9e)

Musée des moulages (3e)

Lire aussi :