À Lyon, un rassemblement de soutien pour Cécile Kohler et Jacques Paris

Mercredi 7 mai, un rassemblement de soutien pour deux otages français détenus en Iran est organisé à Lyon.

Un rassemblement de soutien à Cécile Kohler et Jacques Paris se tiendra mercredi 7 mai à 17 h 30 place de la Comédie à Lyon. Enseignante en français dans un lycée des Yvelines et ancien professeur de mathématiques, Cécile Kohler et son mari Jacques Paris sont détenus en Iran depuis le 7 mai 2022, date de leur arrestation sur la route de l'aéroport de Téhéran.

Ils sont accusés d'espionnage par le régime. Lors de la libération d'Olivier Grondeau en mars dernier, Emmanuel Macron avait assuré : "Notre mobilisation ne faiblira pas, Cécile Kohler et Jacques Paris doivent être libérés des geôles iraniennes."