Métropole de Lyon : les lieux de baignade dans la Saône se précisent

Les études lancées en 2024 pour identifier des sites potentiels de baignade naturelle dans la Saône ont été présentées aux élus locaux de la Métropole de Lyon.

Les études pour identifier des sites de baignade naturelle dans la Saône se poursuivent, et des sites potentiels se précisent. L’année dernière, la Ville de Lyon prévoyait une première expérimentation de baignade urbaine dans le Rhône, au niveau du parc des Berges dans le quartier de Gerland. Mais des orages ont contraint les organisateurs à annuler l’opération, et aucune suite immédiate n’avait été communiquée depuis.

Neuville, Caluire, Collonges...

En parallèle, la Métropole de Lyon poursuit un travail de fond pour faire émerger plusieurs sites pérennes. Une étude, menée en 2024 avec le soutien de Voies Navigables de France (VNF), a permis d’identifier 21 emplacements potentiels répartis en quatre grandes zones : Lyon, Val de Saône, Villeurbanne–Rhône Amont et Rhône Aval.

Sur le secteur du Val de Saône, cinq lieux sont particulièrement à l’étude selon Tribune de Lyon : Neuville-sur-Saône (au niveau du parking sur les quais), Albigny-sur-Saône (près de la halte fluviale), Rochetaillée (dans le secteur des guinguettes), Collonges-au-Mont-d’Or (au niveau du quai d’Illhaeusern) et l’ancienne écluse de Caluire-et-Cuire. Les sites ont été évalués selon différents critères : qualité de l’eau, sécurité, biodiversité et compatibilité avec les autres usages du fleuve, comme la navigation. Trois niveaux de contraintes ont été définis : moyen, fort et très fort.

A l'été 2024, Bruno Bernard, le président de la Métropole indiquait auprès de Lyon Capitale que la collectivité avait "un problème de piscine" avant tout, qu'elle tente de résoudre en accompagnant les communes pour en construire de nouvelles. Le président se disait "confiant" quant à la perspective de lieux de baignade naturelle sur le territoire dans les prochaines années. "Nous accompagnerons les maires qui souhaitent mettre en place des spots de baignade avec des aides à l'investissement, mais pas au fonctionnement", précisait-il.

