Le 10 avril, la police a interpellé un individu dans le quartier de la Guillotière à Lyon après qu'il a menacé avec un couteau deux personnes et volé un sac à dos.

Les faits se sont déroulés le 10 avril dernier aux alentours de 18h30. La police, alors en mission de sécurisation dans le quartier de la Guillotière à Lyon, était appelée après qu'un homme a menacé avec un couteau deux personnes dans le métro D et volé leur sac à dos.

L'accusé nie les faits

Les deux victimes réussissaient à suivre le mis en cause à la sortie du métro avant de prévenir les forces de l'ordre, qui l'interpellaient ensuite à l'arrêt "Guillotière." Le quarantenaire "très défavorablement connu des services de police" et sous curatelle, précise le parquet de Lyon, avait bien en sa possession un opinel et le sac à dos volé. Lors de son audition, il niait avoir volé l'objet, affirmant qu'il voulait "simplement récupérer des affaires qui lui avaient été dérobées dans la matinée."

Il a été présenté ce vendredi au parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate.

Lire aussi : Près de Lyon : ses allers-retours interrogent, il volait des dizaines de livre chez Cultura