Par le biais de Lyon Nature, la Ville propose un large panel d'activités pour faire redécouvrir le parc et sa biodiversité aux Lyonnais.

Depuis deux ans, la Ville de Lyon réunit sous l'entité Lyon Nature toutes ses activités liées à la biodiversité. Celle-ci propose toute une programmation autour des parcs lyonnais, accessible aux enfants comme aux adultes. Un programme particulièrement riche cette année, ayant pour thématique principale la forêt et ses arbres. Tous les ans, 35 000 personnes y participent pour découvrir ou redécouvrir ces parcs, en particulier celui de la Tête d'or.

Un écrin de végétation à préserver

Le Parc de la Tête d'or est l'un des plus grands parcs urbain de France. Avec ses 105 hectares, ses 8 500 arbres et son zoo, il implique aujourd'hui de nombreux défis. Le parc répond en effet à un besoin grandissant de nature en ville. Il permet également d'offrir des espaces couverts à l'heure du réchauffement climatique. Mais c'est aussi un écrin de végétation à entretenir et protéger.

Afin de sensibiliser les Lyonnais à la fragilité de cet espace, Lyon Nature organise de nombreuses activités d'avril à octobre. Une façon de les inclure dans la préservation de la biodiversité. "On a aussi voulu renforcer la programmation estivale parce que tout le monde ne peut pas partir en congés", explique Gautier Chapuis, adjoint municipal en charge de la végétalisation et de la biodiversité en ville. "Et ça permet de faire des activités de plein air et au frais en période de fortes chaleurs", ajoute celui-ci.

Le parc ne produit aucun déchet vert. Les troncs coupés servent de banc éphémère.

Un après-midi au bois

La programmation propose notamment des ateliers les mercredis et samedis, destinés aux enfants, aux familles ou aux adultes. Il s'agit ainsi de visiter le parc, découvrir son zoo, ses sous-bois et la vie qu'ils abritent. Ces activités sont en partie animées par Fabien, médiateur scientifique au Parc de la Tête d'or. Employé du parc depuis 20 ans, il connaît le lieu, ses arbres et leurs histoires comme sa poche. "On ne s'en doute pas mais un sous-bois c'est bien plus que des arbres. Le parc abrite une faune impressionnante", affirme ce dernier.

Lors d'une visite d'un sous-bois adjacent au lac de la Tête d'or, Fabien introduit la faune et la flore qui s'y cachent. Il présente un ginkgo biloba par-ci, un érable par-là, ou encore un hêtre bicentenaire. Le médiateur explique également que le verre de terre est l'animal le plus répandu du parc et que les cloportes sont des crustacés. Difficile de ne pas être impressionné par ses connaissances et la vie secrète de cet écrin de végétation en ville.

Fabien présente les insectes présents au sein du parc.

La programmation des prochaines activités est disponible sur le site de Lyon Nature. Si les évènements éphémères sont gratuits, les ateliers coûtent quant à eux 6 euros par personne.

