Sécurité à Lyon, la mairie dénonce "l'animalité en ville"

Peu familier avec "l’ensauvagement" de la société version ministre de l’Intérieur, l'adjoint à la sécurité de la Ville de Lyon parle aujourd’hui de "l'animalité" de celle-ci. Non sans arrière-pensée électoraliste ?

Considérée comme le véritable point faible des écologistes, la sécurité était au centre des préoccupations dans la cour de l'hôtel de ville. Ce vendredi 12 avril se tenait la cérémonie de mise à l'honneur de la Police Municipale. Au son des "garde à vous", Le Maire de Lyon, Grégory Doucet s'avance, suivit de son adjoint à la sécurité Mohamed Chihi. Un parterre de policiers municipaux attend, silencieux.

De 2020 à aujourd’hui, le logiciel des écologistes a quelque peu évolué. Grégory Doucet communique plus volontiers sur le sujet de la sécurité et adopte un ton martial où les nuances s’effacent avec le temps. Son adjoint à la sécurité, un peu dans l’ombre du premier édile. Pourtant, pour cette cérémonie, c'est bien Mohamed Chihi qui est allé plus loin en parlant "d'animalité en ville". Le terme est fort et ferait presque de l'ombre à "l'ensauvagement de la société" martelé par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur.

Les policiers municipaux mis à l'honneur

Pour cette cérémonie de mise à l'honneur un peu particulière - il s'agit des 55 ans de la création de la police municipale lyonnaise - la municipalité a souhaité féliciter les agents pour les chiffres positifs obtenus cette dernière année. En effet, malgré les critiques de l'opposition, certaines statistiques sont en faveur de la mairie : augmentation des interpellations, diminution des vols, etc...

Grégory Doucet a tenu à appuyer sur le rôle d'agents de proximité que peut avoir un policier municipal. Il parle de pédagogie, de compréhension, de grand cœur. En revanche, il ne nie pas le rôle de gardien de la paix qu'ont les agents, "vous devez parfois réprimer les délits ou les crimes, vous l'assumez, moi aussi", lance-t-il en chef des troupes.

Au cours de la cérémonie, sept policiers ont été décorés de la médaille de la police municipale pour des actes de courage. On pense notamment à la policière qui était intervenue lors d'une agression au couteau dans un tram l'été dernier alors qu'elle n'était pas en service. On pense aussi à cette autre policière, blessée lors d'une interpellation dans le quartier de la Guillotière.

Une police en sous effectif

Dans les discours du maire et de son adjoint, outre les félicitations, on retrouve le manque criant de personnel au sein des forces de police municipale. Tous deux ont assuré qu'ils travaillaient à valoriser la profession pour permettre aux effectifs de se remplir.

Le maire de Lyon a aussi évoqué brièvement le lancement du Beauvau des polices municipales et assure "être prêt à y participer volontiers si les maires et les syndicats sont écoutés." Grégory Doucet a expliqué vouloir défendre les conditions de travail et de départ à la retraite pour ses policiers municipaux afin d'encourager à l'engagement. Il souhaite aussi un budget plus important pour offrir plus de matériel et de meilleure qualité à ses agents.