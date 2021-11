Lyon : gravement blessé Mathieu Bastareaud, le joueur du Lou Rugby, s’interroge sur son avenir

Sorti dès la 4e minute de jeu samedi contre Toulon, victime d’une grave blessure aux deux genoux, le joueur du Lou Rugby, Mathieu Bastareaud, dit réfléchir à son avenir professionnel. Il doit subir une opération sur ses deux ligaments rompus ce jeudi.

Les amateurs de rugby ont-ils vu l’ancien international français Mathieu Bastareaud fouler une pelouse de rugby pour la dernière fois samedi 27 novembre lors de la rencontre entre Toulon et Lyon ? Le doute est permis depuis ce lundi 29 novembre et les déclarations du joueur du Lou sur les réseaux sociaux : "Je prendrai le temps qu'il faut pour me remettre à 100 %... et quant à mon futur, je me laisse un temps de réflexion".

Revenu à la compétition début novembre après une opération de la main et une autre du genou, avant cela, Bastareaud disputait seulement son deuxième match de Top14 de la saison samedi à Toulon. Cependant, ses retrouvailles avec le public du club dont il a porté le maillot de 2011 à 2019 ont tourné court au bout de 4 minutes. Après une tentative de percée, le joueur du Lou s’est écroulé tout seul, sur un appui, au milieu du terrain, avant d’être évacué sur civière sous l’ovation du stade Mayol.

Une opération jeudi

Ses hurlements de douleur après sa chute ne laissaient que peu de place au doute sur la gravité de sa blessure, confirmée par des examens. Le Lyonnais 33 ans souffre d'une rupture du tendon quadricipital des deux genoux et doit subir une opération sur les deux articulations jeudi 2 décembre, rapporte l’AFP.

"C'est un énorme coup dur. Maintenant, c'est un long chemin qui m'attend et je me sais bien entouré avec ma famille, mes proches et le club", a poursuivi Mathieu Bastareaud qui est sous contrat avec le Lou jusqu'à l'été 2022.