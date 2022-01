Lyon : une journée de don du sang organisée vendredi 14 janvier au stade de Gerland 

En partenariat avec l’Établissement français du sang, le Lou Rugby organise ce vendredi 14 janvier une journée de collecte de sang au Matmut stadium de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Toute la journée du vendredi 14 janvier, de 9 à 19 heures, le Lou Rugby accueillera une opération de collecte de sang au Matmut stadium de Gerland. Au mois de mars 2021, le club de TOP 14 lyonnais avait déjà organisé une action similaire en partenariat avec l’Établissement français du sans (EFS) "pour sauver des vies".

Une soixantaine de créneaux disponibles

Les personnes qui souhaitent donner leur sang doivent s’inscrire ici, sur le site de l’EFS. Ce mercredi matin, il reste encore un peu plus d’une soixantaine de créneaux disponibles, principalement l’après-midi.

Certaines lettres ont plus de pouvoir que d’autres… Plus que quelques places pour la collecte de sang au Matmut Stadium de Gerland ce vendredi ! 👉🏼 https://t.co/yFBquVIu0g#MissingType #LOUattitude pic.twitter.com/gO0Q1hKllg — LOU Rugby (@LeLOURugby) January 12, 2022

Pour participer, il n’est pas nécessaire de présenter un pass sanitaire et il également possible d’effectuer un don avant ou après avoir été vacciné, précise l’EFS. L’organisme invite les donneurs à "bien manger" avant, "en évitant les matières grasses", et de ne pas oublier de "s’hydrater".