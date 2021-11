Lyon : battu à Toulon, le Lou Rugby n’y arrive pas à l’extérieur 

Sixième déplacement à l’extérieur et cinquième défaite pour les Lyonnais, battus samedi à Toulon (19-13) après un match accroché. Le Lou recul à la cinquième place et perd en plus Mathieu Bastareaud victime d’une grave blessure.

En déplacement à Toulon pour le compte de la 11e journée de TOP 14, le Lou voulait se relancer à l’extérieur, après avoir concédé quatre défaites sur ses cinq déplacements depuis le début de la saison. Face à un RCT englué dans la zone rouge l’espoir été de mise, mais au terme des 80 minutes d’une rencontre accrochée les Lyonnais n’ont pu que concéder une cinquième défaite à l’extérieur.

Les défenses ont longtemps pris le pas sur le jeu, les Toulonnais inscrivant leur seul essai juste avant la mi-temps, avant d’être imités par les Lyonnais deux minutes après la pause. Moins tranchants dans les 30 dernières minutes, les joueurs de Pierre Mignoni ont concédé trois pénalités qui leur ont coûté cher.

Bastareaud gravement blessé

De cette rencontre on retiendra surtout la grave blessure du troisième ligne lyonnais Mathieu Bastareaud, sorti sur blessure dès la quatrième minute de jeu, alors qu’il revenait à peine de longs mois d’absence. "C'est plus triste d'avoir perdu Mathieu que le match. Avoir perdu Mathieu dans ces conditions, ici à Mayol, ça nous peine beaucoup. Les deux genoux ont été touchés, je ne peux pas vous en dire plus. Les deux genoux, c'est très rare", a réagi l'entraîneur de Lyon, Pierre Mignoni, auprès de l’AFP.

.@BastaOfficiel quitte Mayol sous les applaudissements du public présent. Courage Mathieu ! #TeamLOU pic.twitter.com/nLX1k3mRAg — LOU Rugby (@LeLOURugby) November 27, 2021

Avec cette défaite, le Lou recul à la cinquième place du TOP 14, avant la réception de Brive samedi prochain.