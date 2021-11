Isère : Grenoble, deuxième ville la plus accueillante pour les jeunes parents, selon une étude

Une étude comparative réalisée par le journal Le Figaro positionne Grenoble à la deuxième place des villes les plus accueillantes en tant que jeunes parents.

Être jeunes parents, c'est bien, mais être jeunes parents à Grenoble, c'est mieux ! C'est en tout cas ce que démontre le palmarès des villes les plus accueillantes publié par le journal Le Figaro la semaine dernière. Selon une étude comparative réalisée auprès des 100 villes ayant eu le plus de naissances en 2020, Grenoble est la deuxième ville la plus accueillante pour les jeunes parents. La région Auvergne-Rhône-Alpes est très bien lotie puisque c'est Lyon qui devance le chef-lieu de l'Isère et qui se hisse en tête du classement.

Six critères

Le Figaro s'est basé sur plusieurs critères pour établir ce classement. Pourcentage de places en crèche, densité des pédiatres, tarif horaire moyen de la garde d'enfants, ou encore pourcentage de la ville couvert par des parcs, jardins et zones forestières, ce sont en tout six critères qui sont mis en compétition. Ensuite, un classement général a été constitué grâce à la moyenne des places obtenues pour chacun des six thèmes.