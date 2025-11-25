Rhône : les travaux du pont de Condrieu de nouveau à l'arrêt

En vue des conditions météorologiques actuelles, le chantier de mise en sécurité du pont de Condrieu est de nouveau à l'arrêt.

Repris depuis dix jours, les travaux du pont de Condrieu sont à nouveau mis sur pause. Le chantier de mise en sécurité du pont enjambant le Rhône est interrompu en raison des fortes pluies survenus récemment et face aux prévisions météorologiques à venir. "Les débits sont trop élevés pour assurer les travaux en toute sécurité", indique le département du Rhône dans un communiqué.

Les travaux de mise en place du 3e tube en rive gauche étant terminés, les travaux se poursuivront par la préparation et l'installation du 3e tube en aval, lors de la reprise des travaux. Le pont reste néanmoins ouvert aux circulations en mode doux.

Lire aussi : Pont de Condrieu : un chantier de 13 millions d’euros pour sécuriser l’ouvrage