En images : retour sur la soirée des 30 ans de Lyon Capitale à la Piscine du Rhône

C’était LA soirée à ne pas louper. Jeudi 17 octobre, Lyon Capitale soufflait ses 30 bougies à la piscine du Rhône. Un anniversaire qui a réuni 250 personnes avec l’envie de se retrouver pour une fête un peu décalée.

Un joyeux et improbable mélange de femmes et hommes politiques, d’acteurs du monde culturel, associatif, économique, d’étudiants, d’anciens routards de Lyon Cap, de la nouvelle génération… et d’une poignée d’oiseaux de nuit. Adoptant la formule “qui trop écoute la météo passe sa vie au bistrot” – vu le déluge qui tombait depuis potron-minet –, la soirée a été maintenue, goutte que goutte. Les anges gardiens devaient être de sortie ce soir-là car, à 19 h 30, miracle du ciel, la pluie cessait.

Après quelques verres, le concert exceptionnel d’une formation culte de la scène lyonnaise, Voyage de Noz, prix “K” de Lyon Capitale du meilleur groupe de rock 1998, pouvait débuter dans un déluge de guitares électriques et de batterie. Avec Il semblerait que l’amour fut, pitch intemporel, la fête Noz de Lyon Capitale entamait un road-movie de trois décennies. Une soirée pour prendre le pouls d’une ville… si capitale à nos yeux.

© Stéphane Thabouret

Laetitia Gualino (Fiducial), Philippe Vives (Lyon Capitale), Inge Julien (Fiducial) et Guillaume Lamy (Lyon Capitale)

Razik Brikh (Olympique & Lyonnais), Nicolas Puydebois (Olympique & Lyonnais), Marie Guyon (Fiducial), Josiane Merolle (Lyon Capitale) et Olivier Attébi (Fiducial Médias)

Pierre Oliver, maire du 2e et Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole

Agnès Vézirian (Lyon Capitale), Lisa Bron (60 000 Rebonds) et Lucie Dragon Blanchard (musée Gadagne), ex Lyon Cap

Guillaume Lamy (Lyon Capitale) et Élisabeth Latouche (Fiducial)

Bernard Fleur (Fiducial), Patrick Roger (Sud Radio) et Éric Luc (Fiducial)

Mathieu Thai (Lyon Capitale) et Nathalie Perrin-Gilbert, ancienne adjointe à la culture à la Ville de Lyon

Ambiance années 90 avec Mathias

Nathan Chaize et Éloi Thiboud (Lyon Capitale)

1Matt Gallet, Tim Douet et François Mailhes (Tribune de Lyon), des anciens de Lyon Cap

Mathieu Thai et Seb Broquet (Lyon Poche)

Ludivine Stock, autrice et directrice d’auteurs de plusieurs BD de Lyon Capitale

Le Voyage de Noz, avec notamment Marc Baujard et Stéphane Pétrier, a proposé un magnifique concert sous une pluie battante

Anne-Caroline Jambaud (Arty Farty), co-fondatrice de Lyon Capitale

Guillaume Lamy, rédacteur en chef de Lyon Capitale et Mathieu Thai, directeur de la rédaction

Lecteurs de Lyon Capitale et fans du Voyage de Noz ont pu apprécier la vue imprenable de la piscine du Rhône

La jeune relève de Lyon Capitale ?

Élise Gamet, Fred Ponsard (Euronews) et Jean-Charles Daclin

Luc Vassy (CIC) et ses collaborateurs

Sandy Ruty, Fred Crouzet et Audrey Grosclaude, des anciens de Lyon Cap

Mickaël de Sousa (Université Lyon 2) et une amie

Céline Rapinat (Lyon Capitale), Martine Pullara (Lyon Capitale) et Danael Marques

nthony Ravas (Lyon Capitale TV), Nicolas Puydebois (Olympique & Lyonnais), Razik Brikh (Olympique & Lyonnais) et Antoine Roche (avocat)

François Perret (Café Segafredo)et Pascale Laplace (Lyon Capitale)

Ludovic Roy (Tecnair) Delphine Chalvin (Année Lumière), Delphine Pariset (ESDES), Sophie Déchelette-Roy (Archibald Avocats), Franck Dolisy (Tesserim) et Pierric Chalvin (Unitex)