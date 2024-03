Lyon en fin du classement des villes les plus sûres de France

Vue depuis les berges de Saône sur le Vieux Lyon et la colline de Fourvière @WilliamPham

D'après un classement réalisé par Le Parisien, Annecy serait la ville la plus sûre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon occupe la 94e place à l’échelle française.

Cambriolages, agressions, sécurité,... Annecy réunirait les meilleurs atouts pour échapper au sentiment d'insécurité. En se basant sur une dizaine de critères et les chiffres de la délinquance recensés par le ministère de l'Intérieur, la rédaction du Parisien a établi un classement regroupant 119 villes. Avec un score de 14, la préfecture de Haute-Savoie occupe la 14e place et est la seule ville d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le top 50.

"Les agressions, qui comptent pour 35 % de la note finale obtenue par la ville, les vols (25 %), les cambriolages (20 %) et les nuisances, comme le trafic de stupéfiants ou les destructions et dégradations volontaires (20 %)", souligne les journalistes du Parisien.

Le podium est occupé par Cherbourg, Boulogne-Billancourt et Ajaccio.

Saint-Étienne à la 77e place, devant Lyon

Lyon, plus grande ville de la région, ne pointe qu'à la 94e place avec un score de 9,27. La capitale des Gaules est doublée par sa plus grande rivale, Saint-Étienne, qui occupe la 77e place avec un score de 10,2, mais aussi Villeurbanne qui obtient un score de 10,14. Valence, Vénissieux et Grenoble sont les villes de la région les moins bien notées.

"Dans ces agglomérations, peuplées en général de 50 000 à 150 000 âmes, les agressions déclarées sont moins fréquentes, tout comme les dégradations et destructions volontaires. Une tranquillité qui peut s'expliquer à la fois par la taille modeste de ces villes et par l'harmonie relative en matière de niveau de vie des populations", explique Le Parisien précisant que "les écarts de richesse, qu'on retrouve par exemple à Paris, restent « des facteurs aggravant la criminalité »".

Le classement des villes d'Auvergne-Rhône-Alpes les plus sûres, d'après Le Parisien (sur 119 villes) :

1 - Annecy (14e)

2 - Saint-Étienne (77e)

3 - Villeurbanne (79e)

4 - Chambéry (87e)

5 - Clermont-Ferrand (89e)

6 - Lyon (94e)

7 - Vaulx-en-Velin (96e)

8 - Valence (101e)

9 - Vénissieux (104e)

10 - Grenoble (107e)

Lire aussi :

- Chiffres de la délinquance dans le Rhône : les violences sexuelles en forte hausse

- La délinquance en forte hausse dans le département du Rhône