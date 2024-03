Tennis : Caroline Garcia sélectionnée pour la Billie Jean King Cup

La Lyonnaise participera à la prochaine édition de la Billie Jean King Cup. Une "évidence" pour le sélectionneur, Julien Benneteau.

Pour affronter la Grande-Bretagne en match de qualification à la Billie Jean King Cup (anciennement Fed Cup) les 12 et 13 avril prochain, le coach des bleues, Julien Benneteau n’a pas hésité à appeler la Lyonnaise Caroline Garcia. Actuellement placée à la 26e place du classement ATP, elle sera la joueuse la plus expérimentée du groupe. A ses côtés, Diane Parry (61e), Clara Burel (47e) et Kristina Mladenovic (51e).

La rencontre aura lieu au Portal, commune du Pas-de-Calais.

"Caroline est la n°1 française au classement. Elle est toujours capable de grandes performances contre de grandes joueuses dans de grands événements. Elle a, en plus, la particularité de pouvoir jouer en simple comme en double. Donc c'était évident qu'elle fasse partie de cette rencontre", a justifié Julien Benneteau.

Échec à l'Open d'Australie

En janvier dernier, après une belle entrée en lice face à l'ex-n°1 mondial Naomie Osaka, Caroline Garcia avait échoué au deuxième tour de l'Open d'Australie à Melbourne. Tête de série, la Lyonnaise s'était inclinée contre la Polonaise Magdalena Frech 6-4, 7-6.