La délinquance en forte hausse dans le département du Rhône

Les chiffres ne sont pas bons. La délinquance dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes augmente dans de fortes proportions.

C'est la situation qui ressort du service statistiques ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) qui a publié, jeudi 28 septembre, sa 7e édition du bilan "Insécurité et délinquance" pour l’année 2022.

"C'est rare qu'un service statistique ministériel commence sa synthèse par 'tout va mal' " a commenté, vendredi matin, sur BFM TV, Alain Bauer, professeur de criminologie au conservatoire national des arts et métiers.

Deux marqueurs retiennent l'attention dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes : primo, quasiment tous les indicateurs de délinquance sont dans le rouge et à la hausse, deuxio, les faits de délinquance s'amplifient considérablement.

Situation un peu meilleure à Lyon

Si la délinquance s'accroît dans le Rhône et sur l'ensemble du territoire régional, ce n'est pas le cas à Lyon. Dans un courrier adressé au maire de Lyon le 27 septembre, en réponse à la requête de ce dernier devant le tribunal administratif de Paris pour connaître le nombre de policiers nationaux présents dans l’agglomération lyonnaise, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio rappelle à Grégory Doucet les résultats "favorables" obtenus ces derniers mois (du 1er janvier au 31 août 2023) dans la lutte contre la délinquance à Lyon. Et d'égrener trois statistiques de la délinquance à Lyon intra-muros : baisse des vols avec violence (-30%), des violences dans les transports en commun (-35%) et des cambriolages (-27%).

En début d'année, le prédécesseur de la préfète et le procureur de la République de Lyon avaient présenté de concert les résultats en matière de sécurité dans le département du Rhône pour l'année 2022, pouvant faire penser à une situation un peu plus positive.

Les stastistiques de la délinquance 2021/2022 dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes

Rhône

Sur les 15 indicateurs de délinquance enregistrés dans le Rhône, 11 sont en hausse entre 2021 et 2022. Les stupéfiants (usage et trafic) tiennent le haut du pavé (en janvier dernier, la préfecture du Rhône avait pourtant insisté sur une baisse de 9% des points de deal).

Le nombre de cambriolages s'aggrave (+17,3%), les violences sexuelles se multiplient fortement (+14,7%), comme les coups et blessures volontaires (+11,6%)

Type d'infraction Taux pour

1 000 habitants/

logements en 2022 Taux pour

1 000 habitants

logements/ moyen sur la période

2020-2022 Nombre de faits constatés en 2021 Nombre de faits constatés en 2022 Évolution du nombre de faits entre 2021 et 2022

Autres coups et blessures volontaires 3,3 2,9 5 414 6 190 14,3 Cambriolages de logement 10,2 9 8 184 9 601 17,3 Coups et blessures volontaires 5,9 5,3 9 982 11 138 11,6 Destructions et dégradations volontaires 9,1 9,2 17 821 17 127 -3,9 Escroqueries 7,9 7,7 15 249 14 780 -3,1 Trafic de stupéfiants 0,8 0,7 1 190 1 568 31,8 Usage de stupéfiants 4,9 3,8 6 962 9 233 32,6 Violences intrafamiliales 2,6 2,4 4 568 4 948 8,3 Violences sexuelles 1,2 1 1 885 2 162 14,7 Vols avec armes 0,19 0,18 331 361 9,1 Vols d'accessoires sur véhicules 2,4 1,9 3 399 4 442 30,7 Vols dans les véhicules 9,2 7,9 15 557 17 290 11,1 Vols de véhicules 3,3 3 5 625 6 193 10,1 Vols sans violence contre des personnes 17,9 16,6 33 533 33 625 0,3 Vols violents sans arme 1,9 1,9 4 080 3 622 -11,2

Auvergne-Rhône-Alpes

A l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, tous les indicateurs (à l'exception des destructions et dégradations volontaires, en très légère baisse de -0,5%) sont à la hausse. Les vols d'accessoire sur véhicule sont n°1 (+21,8%), devant les violences intrafamiliales (+14,6%), la consommation de drogue (+13,7%), les coups et blessures volontaires (+13,2%), les cambriolages (+12,2%) tet les autres coups et blessures volontaires (+11,8%).

Type d'infraction Taux pour

1 000 habitants/

logements en 2022 Taux pour 1 000 habitants/

logements moyen sur la période 2020-2022 Nombre de faits constatés en 2021 Nombre de faits constatés en 2022 Évolution du nombre de faits entre 2021 et 2022