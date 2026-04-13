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ombrières place Bellecour Lyon
Les « ombrières » de la place Bellecour. @Lyon Capitale

Lyon : elle retrouve un appareil photo place Bellecour et remonte jusqu’à une danseuse de Shen Yun

  • par Corentin Lucas

    • Une simple balade sur la place Bellecour s’est transformée en véritable enquête pour une jeune femme.

    La semaine dernière, plus précisément du 6 au 12 avril, la troupe de danse de Shen Yun, qui a pour objectif de promouvoir la culture chinoise dans le monde, se produisait à l'Amphithéâtre 3000 de Lyon. Mais avant de débuter cette semaine rhodanienne, une des artistes avait égaré son appareil photo sur une des ombrières de la place Bellecour.

    Une jeune femme de passage à Lyon s'en est aperçue et a décidé de se lancer dans une enquête pour retrouver la propriétaire de l'appareil. Par curiosité, la jeune femme, nommée Sofia Amodo, a consulté les clichés enregistrés et découvert des photos de danseuses en costume, prises dans différents lieux.

    En observant plus attentivement les photos, elle remarque que les danseuses ont voyagé dans plusieurs villes françaises. Elle finit par faire le lien avec le spectacle Shen Yun, alors en représentation dans la capitale des Gaules. Elle parvient à entrer en contact, via les réseaux sociaux, avec une proche d’une danseuse de la troupe.

    Une belle récompense à la clé

    L’appareil photo retrouve ainsi sa propriétaire, soulagée de récupérer des mois de clichés accumulés. En guise de remerciement, la danseuse a invité Sofia Amodo, son mari et sa sœur à assister au spectacle, dimanche 12 avril à la Salle 3000, comme nous le rapportent nos confrères du Progrès. Tout est bien qui finit bien.

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