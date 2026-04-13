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Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel s'impose face à Saint-Quentin et se rapproche du Top 4

  • par LR

    • L'Asvel s'est rapprochée des quatre premières places de l'Elite de basket, synonymes d'avantage du terrain en quarts de finale, après sa victoire à domicile contre Saint-Quentin (86-70), dimanche lors de la 26e journée.

    Elle profite de la défaite de Strasbourg (6e) samedi contre Paris pour le doubler à la différence particulière (5e, 16 victoires pour 9 défaites chacun), avant la manche retour à Villeurbanne dans deux journées qui vaudra cher.

    Les Villeurbannais ont dû attendre les dernières minutes pour se défaire du barragiste, revenu à moins de deux possessions à moins de quatre minutes de la fin (75-70) après un tir primé de Nick Johnson (13 pts et 11 passes décisives).

    Mais Paul Eboua puis Melvin Ajinça lui ont répondu, également de loin, pour repousser à 1 min 30 sec du buzzer (81-70) la menace, définitivement écartée 45 secondes plus tard par Shaquille Harrison (83-70, auteur d'une performance magistrale (32 pts à 5/8 à 3 pts, 8 rebonds et 6 passes décisives).

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