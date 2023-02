Lyon : deux routes aériennes s'ouvrent, direction l'Europe

La compagnie aérienne des capitales régionales européennes Volotea annonce deux nouvelles routes aériennes vers l'Allemagne.

La compagnie aérienne Volotea continue de renforcer son ancrage local et l'offre de destinations au départ de Lyon. Elle détient la 2ème place en termes de réseau à l'aéroport Saint Exupéry. Après l'Italie (Florence et Milan), l’Espagne (Madrid) et la Belgique (Charleroi) annoncés en fin d’année, les Lyonnais pourront voyager Outre-Rhin dès les 10 et 12 octobre prochains

Ainsi, jusqu'en décembre, Berlin, la capitale allemande et Hamburg seront à portée de vol de Lyon. Les billets sont d'ores et déjà en vente sur le site de la compagnie. Les départs pour Hamburg sont prévus les mardis et vendredis avec 2 880 places. Pour Berlin, les vols s'effectueront tous les jeudis et dimanches avec le même nombre de billets. Pour les deux destinations, les vols seront disponibles à partir de 72€.

