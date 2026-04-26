Villeurbanne : une nouvelle résidence pour jeunes actifs voit le jour

Face à la tension persistante sur le marché immobilier lyonnais, une nouvelle initiative a été prise à Villeurbanne, ce vendredi 24 avril.

L’opérateur in’li Aura, en partenariat avec Working in Lyon (start-up spécialisée dans le recrutement), vient d’inaugurer une résidence destinée aux jeunes actifs, à Villeurbanne, ce vendredi 24 avril. Baptisée "Le Carrousel", la résidence prend place dans une maison des années 1930 entièrement réhabilitée.

Le dispositif propose aux employeurs de mettre à disposition des logements pour leurs salariés, en l’intégrant comme "avantage en nature" dans leur package salarial.

Cela permet de faciliter l’installation des jeunes actifs dans la métropole lyonnaise et aider les entreprises à recruter dans un contexte de forte concurrence. Le projet est également soutenu par Action Logement, qui participe au financement des travaux.

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Répondre à la pénurie de logements abordables

À Lyon, l’accès au logement reste un frein majeur pour de nombreux jeunes entrant sur le marché du travail. "Le partenariat contribue à sécuriser les parcours résidentiels, notamment lors de l’entrée dans la vie professionnelle ou dans le cadre d’une mobilité, tout en renforçant l’attractivité des entreprises locales et leur capacité à recruter et fidéliser leurs collaborateurs", explique In’li Aura dans un communiqué.