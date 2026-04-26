Actualité
Emploi travail recrutement
Une nouvelle résidence pour jeunes actifs voit le jour à Villeurbanne. @Vojtech Okenka

Villeurbanne : une nouvelle résidence pour jeunes actifs voit le jour

  • par Corentin Lucas

    • Face à la tension persistante sur le marché immobilier lyonnais, une nouvelle initiative a été prise à Villeurbanne, ce vendredi 24 avril.

    L’opérateur in’li Aura, en partenariat avec Working in Lyon (start-up spécialisée dans le recrutement), vient d’inaugurer une résidence destinée aux jeunes actifs, à Villeurbanne, ce vendredi 24 avril. Baptisée "Le Carrousel", la résidence prend place dans une maison des années 1930 entièrement réhabilitée.

    Le dispositif propose aux employeurs de mettre à disposition des logements pour leurs salariés, en l’intégrant comme "avantage en nature" dans leur package salarial.

    Cela permet de faciliter l’installation des jeunes actifs dans la métropole lyonnaise et aider les entreprises à recruter dans un contexte de forte concurrence. Le projet est également soutenu par Action Logement, qui participe au financement des travaux.

    Lire aussi : Lyon : les Ehpad vont bientôt disparaître… Ou presque

    Répondre à la pénurie de logements abordables

    À Lyon, l’accès au logement reste un frein majeur pour de nombreux jeunes entrant sur le marché du travail. "Le partenariat contribue à sécuriser les parcours résidentiels, notamment lors de l’entrée dans la vie professionnelle ou dans le cadre d’une mobilité, tout en renforçant l’attractivité des entreprises locales et leur capacité à recruter et fidéliser leurs collaborateurs", explique In’li Aura dans un communiqué.

    à lire également
    Paul Seixas termine 2e de Liège-Bastogne-Liège. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
    Cyclisme : immense, le Lyonnais Paul Seixas monte sur le podium à Liège

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Paul Seixas termine 2e de Liège-Bastogne-Liège. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
    Cyclisme : immense, le Lyonnais Paul Seixas monte sur le podium à Liège 15:53
    Emploi travail recrutement
    Villeurbanne : une nouvelle résidence pour jeunes actifs voit le jour 15:30
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île 15:00
    téléphone dans la main d'une femme
    Près de Lyon : il harcèle son ex-compagne depuis sa cellule et écope de 18 mois ferme 14:35
    EHPAD
    Lyon : les Ehpad vont bientôt disparaître… Ou presque 14:00
    d'heure en heure
    Littérature : "Le Dernier Roi de Marettimo", un roman magistral 13:00
    "Nous en parlons" : Fabrice Pannekoucke relance le sujet des épreuves des JO 2030 à Lyon 12:08
    Il y a 40 ans, la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire se produisait à Tchernobyl. @Pexels
    Catastrophe de Tchernobyl : 40 ans après, quelles traces à Lyon ? 11:25
    Nuit de tirs dans la métropole de Lyon : Vénissieux, Décines et Villeurbanne visées 10:33
    Fabienne Buccio 8 mai Lyon
    Lyon : la préfète Fabienne Buccio reçoit les maires du Rhône pour poser les bases du nouveau mandat 09:52
    Anaïs Depommier (à gauche), une des autrices de l'album, et Agnès Vezirian (à droite), directrice de la communication de Lyon Capitale, qui supervise l'édition. @LyonCapitale
    BDécines : le nouvel album de Lyon Capitale sacré, le festival continue ce dimanche 09:30
    François Ruffin a officialisé sa candidature pour 2027.
    "Nous avons 351 jours pour renverser une fatalité" : François Ruffin lance sa campagne présidentielle à Lyon 08:48
    sâone lyon st jean fourviere
    La chaleur s’installe à Lyon, jusqu’à 25 degrés attendus ce dimanche 08:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut