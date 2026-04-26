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Il harcèle son ex-compagne depuis sa cellule et écope de 18 mois ferme à Villefranche-sur-Saône. Crédits : Jenny Ueberberg/Unsplash

Près de Lyon : il harcèle son ex-compagne depuis sa cellule et écope de 18 mois ferme

  • par Corentin Lucas

    • À Villefranche-sur-Saône, un trentenaire, qui harcelait son ex-conjointe au téléphone, a été condamné à 18 mois de prison ferme.

    Ce jeudi 23 avril, un homme a été condamné par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, au nord de Lyon, à 18 mois de prison ferme pour avoir multiplié les appels et messages à son ex-compagne, malgré une interdiction de contact.

    D’après les informations rapportées par Le Progrès, l’homme, âgé d’une trentaine d’années, aurait passé plus de 2 000 appels entre février et début avril, depuis sa cellule, en utilisant plusieurs téléphones. Officiellement, il expliquait vouloir prendre des nouvelles de son fils.

    En justice, les messages ont révélé des insultes et des menaces envers son ex-compagne, avec qui la séparation n’a manifestement pas été digérée. Le prévenu faisait déjà état de 39 mentions dans son casier judiciaire pour des faits de menace, d’extorsion ou encore d’abus de confiance. La défense a tenté de nuancer les faits en soulignant que la relation restait conflictuelle. En effet, l’ex-compagne a, elle aussi, cherché à le joindre près de 200 fois sur les trois derniers mois.

    Le tribunal a finalement retenu la gravité des faits et prononcé une peine de 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, accompagnée d’une interdiction stricte de contact physique ou téléphonique avec son ex-compagne. Le condamné a indiqué vouloir faire appel.

    Lire aussi : Nuit de tirs dans la métropole de Lyon : Vénissieux, Décines et Villeurbanne visées

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