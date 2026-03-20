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Illustration d’une salle de cinéma @WilliamPham

Lyon : des séances à cinq euros pour le printemps du cinéma

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre du Printemps du cinéma, les séances sur grand écran seront vendus à cinq euros du 22 au 24 mars.

    Alerte bon plan. Dans le cadre de l'opération "Le printemps du cinéma", les séances sur grand écran seront accessibles à des prix cassés à compter de ce dimanche 22 mars. A Lyon comme dans toute la France, le prix des séances sera fixé à cinq euros jusqu'au mardi 24 mars.

    L'occasion de voir un, ou plusieurs films à l'affiche. Parmi eux notamment, Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli, La maison des femmes de Mélisa Godet, ou encore Gourou de Yann Gozian

    Lire aussi : Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 20 au 22 mars

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